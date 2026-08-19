Уберите эти пять предметов из дома, если у вас есть кошка: они токсичны

Эксперт по поведению кошек рассказала о пяти распространенных предметах домашнего обихода, которые у большинства людей могут быть дома, но которые чрезвычайно токсичны для кошек.

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В TikTok специалистка по поведению кошек Крис, которая часто публикует видео на различные темы, связанные с кошками, а также о том, как обеспечить им наилучшую жизнь, предупредила своих подписчиков о пяти распространенных предметах, которые могут привести к трагическим последствиям, если к ним доберется ваша кошка.

Эфирные масла

"Итак, ещё одна вещь, токсичная для кошек, — это эфирные масла", — сказала Крис. "Многие люди считают, что эфирные масла — натуральные, поэтому они совершенно безопасны. Но на самом деле это не так, и большинство из них токсичны для кошек, в частности некоторые из тех, что содержатся в наших свечах, чистящих средствах и освежителях воздуха".

Большинство эфирных масел токсичны для кошек, поскольку у них отсутствуют специфические печеночные ферменты, необходимые для расщепления растительных соединений. Наиболее опасными эфирными маслами, которых следует избегать, являются масла чайного дерева, перечной мяты и цитрусовых.

Средства для роста волос

Основным средством для роста волос, токсичным для кошек, является миноксидил, широко известный под такими торговыми марками, как Rogaine. Даже крошечная капля или случайный контакт с подушками, руками или одеждой может вызвать серьёзную, опасную для жизни сердечную недостаточность, чрезвычайно низкое кровяное давление и скопление жидкости в лёгких кошки, предупреждает организация по защите кошек.

Растения и цветы

В следующем пункте Крис предупредила, что многие виды растений и цветов, включая лилии и многие другие, токсичны для кошек.

Она пояснила: "Существует целый ряд различных видов растений и цветов, которые ядовиты для кошек. В частности, это тюльпаны, гортензии, нарциссы, пальмы".

Обезболивающие кремы для местного применения

Обезболивающие кремы для местного применения чрезвычайно токсичны для кошек, поскольку у них отсутствуют специфические печеночные ферменты (глюкуронилтрансферазы), необходимые для безопасного расщепления этих препаратов. Даже микроскопические количества, попадающие в организм при уходе за шерстью или при контакте с кожей, могут вызвать серьезную органную недостаточность или смерть.

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