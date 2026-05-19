У Зеленского ответили, планируется ли снижение мобилизационного возраста в Украине

В Украине пока не рассматриваются радикальные изменения по снижению мобилизационного возраста граждан или ограничения выезда за границу мужчин 18-24 лет. Дальнейшие решения по этому вопросу будут зависеть от развития ситуации на фронте.

Об этом в интервью медиа заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса. Он добавил, что тема мобилизации женщин в настоящее время также не поднимается и не обсуждается.

"Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается... Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", – подчеркнул он.

Кроме того, бригадный генерал предоставил объяснения относительно призыва женщин на военную службу, отметив, что это исключительно добровольное дело каждого.

"О мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", – подчеркнул он.

В ответ на вопрос о возможном введении для женщин упрощенных условий или краткосрочных контрактов Палиса ответил, что в рамках программы, которую готовит Министерство обороны, будут предусматриваться единые условия как для мужчин, так и для женщин.

В то же время он подчеркнул, что эти условия будут достаточно привлекательными для всех категорий.

Напомним, ранее в Минобороны Украины предложили трансформировать ТЦК СП в "Офисы резерва+". Туда также войдут отдельные подразделения "офисов комплектования" и "офисов сопровождения". Дополнительно, как сообщается, в общественных местах будут размещаться точки рекрутинга.

Также OBOZ.UA сообщал, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят масштабную реформу армии, которая предусматривает новые подходы к комплектованию подразделений и постепенную демобилизацию военных. Уже с 2026 года часть мобилизованных сможет оставить службу по четко определенным критериям.

