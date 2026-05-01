'Изменение подходов к комплектации подразделений': Зеленский уточнил, кого могут демобилизовать в 2026 году

В Украине готовят масштабную реформу армии, которая предусматривает новые подходы к комплектованию подразделений и постепенную демобилизацию военных. Уже с 2026 года часть мобилизованных сможет оставить службу по четко определенным критериям.

Видео дня

В то же время акцент делают на развитии контрактной армии и повышении мотивации военных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинская власть переходит к новой модели формирования Сил обороны, которая должна совместить справедливую систему выплат и понятные условия службы. Одним из ключевых элементов станет введение временных рамок для военных, которые были мобилизованы ранее – именно это откроет возможность их поэтапного увольнения.

Реформа предусматривает значительное усиление контрактной составляющей. Ожидается, что благодаря новым контрактам удастся не только обновить подразделения, но и уменьшить нагрузку на тех, кто служит с начала полномасштабной войны.

Отдельное внимание уделят финансовой мотивации. Минимальное денежное обеспечение для военных в тылу должно составлять не менее 30 тысяч гривен, тогда как для бойцов на передовой выплаты вырастут в несколько раз. Для пехотинцев также планируют специальные контракты с вознаграждением от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполненных боевых задач.

В середине реформы – переоценка роли боевого опыта и эффективности военных при начислении выплат и формировании карьерного роста.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев", – подчеркнул Зеленский.

В мае будет продолжаться согласование всех деталей реформы, а ее полноценный запуск запланирован на июнь. Первые результаты, по словам президента, должны появиться уже летом – прежде всего в вопросах финансового обеспечения военных и внедрения новой контрактной системы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 мая объявил о старте реформы армии. По его словам, в течение апреля были согласованы ее ключевые направления с военным командованием и правительством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!