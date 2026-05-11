В Украине хотят реформировать ТЦК в 'Офисы резерва+': какие изменения возможны

В Министерстве обороны Украины предлагают трансформировать ТЦК СП в "Офисы резерва+". Туда также войдут отдельные подразделения"офисов комплектования" и"офисов сопровождения".

Видео дня

Об этом сообщают украинские медиа. Дополнительно, как сообщается, в общественных местах будут размещаться точки рекрутинга.

Что известно

Сотрудники таких "офисов комплектования" будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизации, рекрутингом и оформлением на службу. Также там будут находиться хабы комплектования – пункты размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных перед привлечением в армию.

Эти хабы будут выполнять следующие задачи:

проверку документов ;

; проведение военно-врачебной комиссии (ВВК);

(ВВК); оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности и тому подобное.

Специалисты офисов сопровождения будут отвечать за социальные вопросы, начиная от оформления компенсаций раненым бойцам и единовременных выплат семьям погибших воинов до организации похорон.

Как сообщается, эта часть их работы часто "притормаживает", поскольку военные "загружены" мобилизационной работой. Поэтому соцфункции могут передать "офисам сопровождения": например, оформление выплат и справок, оборонное ведомство хочет цифровизировать.

Возможные риски

Что касается положительных изменений, то система хочет рассредоточить и распределить нагрузку между структурными подразделениями. Но есть нюансы: например, обустройство помещения и необходимость необходимости расширять штат, на что также уйдет немало времени и денег.

"Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много. Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло – консенсуса нет", – не под запись говорят собеседники медиа в военном руководстве.

Нежелание брать ответственность за мобилизационные мероприятия демонстрирует глава Национальной полиции Иван Выговский, который в одном из недавних интервью подчеркивал, что даже вовлеченность полицейских в процесс "очень плохо влияет на имидж".

Согласно действующему законодательству, задерживать и направлять военнообязанных в ТЦК имеют право только правоохранители. Вручать повестки могут не только работники ТЦК СП, но и представители органов местного самоуправления и работодатели.

"На военнослужащих полностью повесили мобилизацию. Это абсолютно неправильно. По моему мнению, военные должны брать на себя ответственность после того, как мобилизованный или контрактник попал в учебный центр. А оповещением и доставкой на БЗВП должны заниматься гражданские", – считает член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Дедлайнов по старту реформ ТЦК СП пока нет, поскольку в Минобороны, Генштабе и Офисе президента дорабатывают свои концепции к будущему законопроекту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине бронирование от мобилизации действует от шести до 12 месяцев. Такую отсрочку могут получить работники органов власти, критической инфраструктуры и предприятий, важных для экономики и обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!