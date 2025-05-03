У воина остались жена и дочь: на фронте погиб львовянин Богдан Кис

Во Львове простились с защитником Богданом Кисем, погибшим во время боевых действий против российских оккупантов. Воина похоронили на Лычаковском кладбище.

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Об этом сообщил Львовский городской совет. У воина остались жена, дочь и два брата.

Прощание с Кисем состоялось 2 мая: сначала в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а затем общегородское – на площади Рынок. Мэрия призвала горожан и гостей города почтить память воина и воздержаться в этот день от громких празднований.

Богдан Кис родился 24 октября 1970 во Львове. Учился в Лицее №75 имени Леси Украинки, а затем получил профессионально-техническое образование в городе. После окончания учебы проходил срочную военную службу в рядах морской пехоты.

После службы работал в охранной компании и в банковской сфере. В свободное время увлекался музыкой, литературой и историей. По словам родных, был справедливым, целеустремленным и многогранным.

"Он был чрезвычайно разносторонним человеком, справедливым и целеустремленным", – рассказали близкие люди погибшего воина.

С началом полномасштабного вторжения Богдан добровольно вступил в ряды ВСУ в составе 150-й отдельной механизированной бригады (ныне – 40-я бригада береговой охраны). Проходил службу в Сумской, Донецкой и Херсонской областях, был отмечен военным командованием за отвагу и верность присяге.

Погиб Богдан Кис 15 апреля 2025 года. У него остались жена, дочь и два брата.

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