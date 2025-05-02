Просил не грустить без него: на Донецком направлении погиб экс-комментатор Формулы-1. Фото

Украина продолжает терять своих героев в борьбе с российским агрессором. На войне погиб экс-комментатор Формулы-1 Вячеслав Кобржицкий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Максим Подзигун. Жизнь смелого защитника оборвалась на Донецком направлении.

Коллега погибшего бойца отметил, что Вячеслав комментировал Формулу-1 на русскоязычные регионы и сидел за соседним комментаторским местом.

"До лета прошлого года мы перед каждой квалификацией и гонкой болтали о формульных делах. Слава любил поговорить о гонках. Иногда, как мне казалось, слишком. Я даже немного злился на него, что не дает спокойно подготовиться к трансляции. Время от времени даже закрывался в комментаторской раньше, чтобы перечитать последние новости и вспомнить главные темы уик-энда", – говорится в сообщении.

Весной 2024 года Вячеслав Кобржицкий получил боевую повестку и в конце мая мобилизовался в ВСУ.

"Позавчера вечером я узнал, что Вячеслав Кобржицкий погиб на Донецком направлении, защищая Украину… Война каждый день уносит жизни самых смелых", – написал Максим Подзигун.

Еще один коллега Вячеслава по спорту Волочай Виталий тоже вспомнил павшего военного.

"Вячеслав Кобржицкий, мой коллега, автоспортивный комментатор Сетанты, отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области. Слава мобилизовался в ВСУ некоторое время назад и попросил у нас об одном в чате комментаторов Сетанты – "Не скучайте без меня", – говорится в сообщении.

Напомним, на войне во время выполнения боевого задания погиб командир разведывательного отделения родом из Одесской области Сергей Вишенько. После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Герой добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и оставался верен своему выбору до конца жизни. У погибшего военного остался сын.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и пал в бою против оккупантов в возрасте 28 лет.

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