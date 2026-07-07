"У нее было много планов": в Запорожье в результате российского удара погибла студентка. Фото

В Запорожье российские оккупанты убили студентку Татьяну Бубинец. Девушка погибла 6 июля вследствие удара российского беспилотника по АЗС.

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Татьяна совмещала обучение с работой. О страшной трагедии сообщили в Запорожском национальном университете.

Россия убивает мирное население

Жизнь студентки оборвалась в результате удара российского беспилотника по автозаправочной станции. Татьяна Бубинец обучалась на втором курсе по специальности "Учет и налогообложение" в Инженерном учебно-научном институте им. Ю. М. Потебни.

Коллектив и студенчество университета выражают глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и близким Татьяны.

"Татьяна была красавицей, настойчивой студенткой – одновременно училась и работала, активно занималась танцами. У нее было много планов и всю жизнь впереди. Это большое горе – так рано терять нашу молодежь", – говорится в соболезновании.

Напомним, в результате очередного жестокого российского удара по Харькову трагически погибла молодая украинка, будущий медик Фатима Гусейнова. Девушке было всего 23 года.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома. Спасатели искали людей под завалами. Вражеская атака унесла жизни двух горожан.

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