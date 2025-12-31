У меня лично нет никаких сомнений в гениальности Петра Чайковского. Как, впрочем, и многих других российских композиторов, произведения которых исполняют на лучших музыкальных сценах мира и изучают в музыкальных академиях.

А у нас тут не Росія на мінімалках. У нас тут Україна. Країна, у якої є свої композитори, свої великі митці. Країна, яка не має бути вічною заручницею меншовартості і колоніальних комплексів частини своїх громадян.

Українська земля і так багато дала Чайковському. Більше, ніж він взагалі міг би розраховувати від будь-якої країни. Ця земля його надихала, надавала йому те відчуття волі, яке неможливо було отримати у Росії. Саме тому "Лебедине озеро" написано тут, а не на його батьківщині – такого натхнення для відчуття польоту у Росії не знайдеш, скільки не шукай, а простори рідної для моєї сім’ї Кам’янки надавали йому таке відчуття. Так що я вважаю, що Україна зробила для Чайковського стільки, скільки могла зробити для гостя. І це завжди залишатиметься фактом біографії Чайковського та його творчості.

А фактом біографії України залишатимуться її митці, імена яких мають вшановуватися і нагадуватися.