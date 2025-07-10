'У нас скоро будет поколение смелых': писательница Наталья Мисюк о конкурсе эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В рамках Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, продолжается один из самых ответственных этапов – избрания победителей.

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Сейчас творческие работы читает профессиональное жюри, среди членов которого – Наталья Мисюк, крымский автор, стипендиат президента Украины для молодых писателей, создательница проекта "Давай займемся текстом", влюбляющего в украинский язык. Наталья признается: для нее эссе – прежде всего об искренности и чувствах. Это главный критерий, по которому она чувствует силу текста.

"Если я читаю и останавливаюсь посреди строки, потому что вдруг погружаюсь в переживания автора, – это сильное эссе. Я люблю произведения, в которых слышно подлинность", – делится впечатлениями писательница.

Также Наталья Мисюк отмечает, что при оценке работ обращает особое внимание на те тексты, где чувствовалось экспериментирование с формой, стилем, языковыми средствами – признак литературной смелости и начитанности.

"Больше всего запомнились те работы, где авторы задавали себе вопрос: "Что теперь изменилось во мне?" и искали на него ответ. Также привлекали внимание произведения, где авторы экспериментировали с литературными средствами. Так обычно умеют делать люди, которые прочитали много современных книг. Очень приятно, что у нас такая молодежь", – говорит Наталья.

Наталья Мисюк убеждена: независимо от того, кого выберут победителем, каждая работа имеет большую ценность. Каждое эссе – это повод гордиться молодым поколением украинцев, которое не боится говорить о сложном и находит силы творить даже в самые сложные времена.

"Самое трогательное – это любовь к родной стране, к близким людям, ею пронизана почти каждая строка произведений, которые я прочитала. Современные подростки, по моему мнению, в целом гораздо лучше умеют понимать свои переживания и описывать их словами, чем многие предыдущие поколения. У нас скоро будет поколение смелых, любознательных и отзывчивых взрослых", – уверена Наталья.

Имена победителей объявят 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных" (civilvoicesmuseum.org). Победители Всеукраинского конкурса эссе получат ценные призы, среди них планшеты, мобильные телефоны, блютуз-колонки, наушники, беспроводные компьютерные мыши и электронные книги. Для всех участников и финалистов предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы также станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе от Музея "Голоса Мирных" проходит уже в пятый раз. Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.