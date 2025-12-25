Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов нелепо высказался о том, что больше не планирует посещать европейские страны. Экс-игрок английского "Эвертона" в патриотичном угаре отметил, что "по причине всех событий" он бойкотирует западные страны.

Видео дня

Об этом Билялетдинов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который был доверенным лицом главаря Кремля на так называемых выборах в президенты РФ в 2012-м году, добавил, что в Европе "нечего делать".

"У меня связь с "Эвертоном" не поддерживается. Есть ли желание посетить Англию? Нет, у меня загранпаспорт закончился несколько лет назад – давно не летаю в ту сторону. Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие – по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать – да и происходящие события не позволяют. Честно, желания нет посещать Европу – возможно, никогда в жизни туда больше не полечу, не вижу ничего интересного там", – сказал Билялетдинов.

Отметим, что в сентябре 2022 года этот бывший футболист сборной России попал под частичную мобилизацию. Билялетдинов посетил военкомат и заявил, что "вопросов ко мне не было".

Как сообщал OBOZ.UA, российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил нелепую мысль о том, что "американцы допустят сборную РФ" к чемпионату мира-2026.

