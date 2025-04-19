Тысячи людей будут ждать чуда: кто может попасть на церемонию восхождения Благодатного огня в Иерусалиме и как все происходит

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, завтра 19 апреля состоится торжественная церемония восхождения благодатного огня, традиционно собирающая тысячи паломников со всего мира. В этом году на событие ожидается более 9 тысяч верующих. Попасть в святыню смогут только заранее получившие специальные пропуска, выданные представителями конфессий.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В связи с большим скоплением людей в Иерусалиме введены усиленные меры безопасности. Об организации охраны общественного порядка рассказал спикер израильской полиции Михаэль Зингерман. По его словам, в районе Старого города будут дежурить сотни правоохранителей, которые будут контролировать подходы к храму и следить за спокойствием во время церемонии.

"В храме одновременно разрешено находиться не более 9 тысяч человек. К участию в церемонии будут допущены только имеющие соответствующие документы. Для верующих без пропусков обустроены специальные зоны с навесами и сиденьями, чтобы они могли наблюдать за происходящим в прямом эфире", — отметил Зингерман.

Особенностью этого года стало то, что празднование православной и католической Пасхи совпало во времени. К тому же в Иерусалиме продолжаются торжества по случаю иудейского Песаха, поэтому нагрузка на город выросла в разы.

Пресс-секретарь полиции подчеркнул, что главная цель правоохранителей — обеспечить безопасное проведение мероприятия и гарантировать свободу вероисповедания для всех присутствующих. Усиленные патрули работают не только у входов в Старый город, но и внутри кварталов, где проходят религиозные процессии.

Чтобы попасть в храм Гроба Господня на церемонию восхождения Благодатного огня, паломники должны иметь разрешения, выдаваемые официальными церковными структурами.

Количество участников этого священного действа растет с каждым годом. Если в 2023 году в храме присутствовало 2400 человек, то в прошлом году их количество возросло до 6 тысяч. Во времена суровых карантинных ограничений количество допущенных было ограничено примерно до тысячи.

Отметим, что событие восхождения Благодатного огня всегда вызывает большой резонанс среди верующих всего мира. По древнему христианскому поверью, если огонь не появится — это будет знаком завершения земной истории человечества.

Делегации из разных стран уже готовятся получить Благодатный огонь, чтобы доставить его в храмы в своих странах и успеть к празднованию Пасхи.

Благодатный огонь — это одно из величайших чудес в христианском мире, которое ежегодно совершается в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. По верованию, огонь сходит с неба на место воскресения Иисуса Христа как символ присутствия Бога и победы жизни над смертью. В первые мгновения он обладает особым свойством — не обжигает, а лишь ласково согревает. Огонь быстро передают от свечи к свече паломники со всего мира, а специальные делегации доставляют его в разные страны, чтобы принести в храмы частичку Святой Земли и чудеса.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году, в субботу, 4 мая, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло традиционное восхождение Благодатного огня. Как сообщал корреспондент из Иерусалима, в том году паломников собралось гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

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