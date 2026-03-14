Творожные блины с высоким содержанием белка: полезное и вкусное блюдо
В мире, где каждый кусочек чего-то вкусного и калорийного, кажется, сразу же наказывается лишним сантиметром на бедрах, найти идеальный завтрак стало настоящей проблемой.
Эти творожные блины станут не только хорошим и вкусным перекусом, но также и полезным. OBOZ.UA расскажет, как приготовить высокобелковое блюдо.
Ингредиенты
- 1 стакан творога снизким содержанием жира: выберите менее жирный, если вы действительно находитесь на стадии строгого похудения, или же выберите жирный для более насыщенного вкуса.
- 3 больших яйца:ваш основной и полностью натуральный источник соединительного вещества, который также обеспечивает щедрую дозу белка.
- 1/4 стакана овсяной или миндальной муки:чудо без глютена, которое гарантирует, что блины не будут тяжелыми и не вызовут того печально известного нежелательного вздутия живота днем.
- 1/4 стакана миндального молока:для правильной густоты и легкого орехового вкуса. Если вы предпочитаете овсяное или соевое молоко, это также прекрасно подойдет.
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
- 1/2 чайной ложки корицы:секретная специя, которая естественным образом ускоряет метаболизм, регулирует уровень сахара в крови и мгновенно переносит вас в уют вашей любимой модной кофейни.
Способ приготовления
Эти блины настолько невероятно легко приготовить, что вы можете сделать их даже с полузакрытыми глазами после бессонной ночи. Просто добавьте все вышеперечисленные ингредиенты в блендер и взбивайте на высокой скорости в течение нескольких секунд, пока смесь не станет полностью гладкой, жидкой и без единого комочка.
Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне (возможно, добавьте немного кокосового или сливочного масла, чтобы блинчик выглядел стильно) и распределите тесто тонким слоем по дну.
Жарьте примерно минуту-две с одной стороны – когда края начнут немного загибаться, а середина перестанет быть жидкой и приобретет этот красивый золотисто-коричневый цвет, похожий на "солнечный поцелуй", время браться за дело!
Переверните блинчик и готовьте еще полминуты с другой стороны. Повторяйте, пока не используете все тесто.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить легкий финский блинчик с творожной начинкой и ягодами.
