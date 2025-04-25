Тушенный хек с овощами и томатной пастой: рецепт самой бюджетной и вкусной рыбы

Практически любая рыба – очень вкусный и полезный продукт, который нужно есть часто, а также готовить можно по-разному. Но, лучше всего рыбу запекать, так она будет полезнее и вкуснее, чем жареная.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной на сковороде рыбы, с томатной пастой и овощами.

Ингредиенты:

Рыба любая, но вкусно будет минтай, хек

Мука

Лук 1 большой

Морковь 2 шт.

Соль лимонная (или соль + цедра лимона)

Вода

Томатная паста 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, нарезать порционными кусочками.

2. Обваляйте в муке, обжарьте до золотистого цвета на среднем огне.

3. Натри морковь, лук мелко порежьте, обжарьте и добавьте томатную пасту, перемешайте, налейте воду, сверху кладем рыбу, сверху еще немного моркови, накрываем крышкой и ставим на минимальный огонь и готовим 30 минут.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

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