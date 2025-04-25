Тушенный хек с овощами и томатной пастой: рецепт самой бюджетной и вкусной рыбы
Практически любая рыба – очень вкусный и полезный продукт, который нужно есть часто, а также готовить можно по-разному. Но, лучше всего рыбу запекать, так она будет полезнее и вкуснее, чем жареная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной на сковороде рыбы, с томатной пастой и овощами.
Ингредиенты:
- Рыба любая, но вкусно будет минтай, хек
- Мука
- Лук 1 большой
- Морковь 2 шт.
- Соль лимонная (или соль + цедра лимона)
- Вода
- Томатная паста 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, нарезать порционными кусочками.
2. Обваляйте в муке, обжарьте до золотистого цвета на среднем огне.
3. Натри морковь, лук мелко порежьте, обжарьте и добавьте томатную пасту, перемешайте, налейте воду, сверху кладем рыбу, сверху еще немного моркови, накрываем крышкой и ставим на минимальный огонь и готовим 30 минут.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
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