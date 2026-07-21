ТЦК заблокировал путь до 15 млн грн матери военного, умершего от инфаркта, она пошла в суд: чем все закончилось

Тернопольский областной ТЦК и СП превысил свои полномочия, отказавшись передать в министерство обороны документы матери погибшего защитника. Военкомат посчитал, что женщина не имеет права на 15 млн грн выплаты, так как её сын умер от инфаркта.

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Однако Тернопольский окружной административный суд встал на сторону женщины и указал ТЦК на его законное место в системе. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Смерть на службе и отказ ТЦК

Военнослужащий умер во время прохождения военной службы. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная острым инфарктом миокарда. При этом медкомиссия официально подтвердила, что заболевание и смерть прямо связаны с военной службой.

Мать погибшего обратилась в районный ТЦК с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабмина №168, которое предусматривает выплату в размере 15 млн грн.

Однако областной ТЦК и СП заблокировал процесс. Там решили, что раз военный умер от болезни, а не от ранения или контузии, случай должен рассматриваться по совсем другому порядку. Поэтом ТЦК просто вернул документы женщине, даже не отправив их на рассмотрение в министерство обороны.

Что решил суд

Не согласившись с решением ТЦК, мать бойца обратилась в суд. Рассмотрев дело, окружной административный суд признал действия областного ТЦК и СП противоправными. В суде отметили, что у ТЦК нет права самостоятельно решать, выплачивать деньги или нет.

Также суд напомнил сотрудникам ТЦК, что они обязаны сформировать свое заключение, при чем оно может быть как положительным, так и отрицательным, и в обязательном порядке отправить его вместе с пакетом документов в минобороны.

Окончательное решение о назначении 15 млн грн, отказе или отправке документов на доработку принимает только министерство обороны Украины через специальную комиссию.

ТЦК имел право изложить в заключении свое мнение об отсутствии оснований для выплаты, но не имел права прекращать процедуру и прятать документы в стол, фактически присвоив себе функции министерства обороны.

Чем закончился судебный процесс

Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск матери военнослужащего частично. Суд обязал областной ТЦК и СП оформить официальное заключение и немедленно переслать весь пакет документов в министерство обороны.

Кроме того, с ТЦК в пользу матери взыскали 665,60 грн судебного сбора. При этом суд подчеркнул, что он не присуждал женщине автоматическую выплату 15 млн грн, так как это не входит в компетенцию суда. Теперь судьбу выплаты обязана официально решить специальная комиссия минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину, который был снят с учета по состоянию здоровья еще в 2015 году. Его направили на военно-медицинскую комиссию, где признали годным к службе, после чего направили в воинскую часть, из-за чего мужчина обратился в суд.

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