ТЦК отменил студенту отсрочку из-за пропусков занятий, тот обратился в суд: чем всё закончилось

Мужчину мобилизовали после того, как ТЦК отменил его отсрочку из-за якобы непосещения занятий и невыполнения индивидуального учебного плана. Суд признал призыв противоправным и отменил не только приказ ТЦК, но и документ воинской части о зачислении мужчины в личный состав.

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Об этом говорится в решении Закарпатского окружного административного суда по делу № 260/4238/26. Информацию обнародовало издание SUD.UA.

На момент уточнения военно-учетных данных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов мужчина имел статус лица, пользующегося правом на отсрочку. Она была оформлена на основании пункта 1 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Эта норма предусматривает право на отсрочку для лиц, получающих профессиональное, предвысшее и высшее образование, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, превышающий ранее полученный в установленной законом последовательности.

В ходе проверки ТЦК пришел к выводу, что мужчина должен был посещать занятия в соответствии с индивидуальным учебным планом, однако якобы не посещал учебное заведение, не выполнял план и нарушал график учебного процесса.

5 июня 2026 года комиссия при ТЦК отменила отсрочку. В тот же день мужчину призвали на военную службу в ходе мобилизации, а 6 июня его зачислили в списки личного состава воинской части.

Мужчина не согласился с решением и обратился в суд. Он подчеркивал, что продолжал обучение, а ТЦК не предоставила надлежащих доказательств того, что он перестал быть студентом или утратил законные основания для отсрочки.

Суд отметил, что надлежащим образом оформленная отсрочка в течение срока её действия откладывает мобилизацию и не позволяет ТЦК оформлять призыв лица, имеющего такое право.

В то же время ответчик не предоставил суду доказательств того, что мужчина действительно был отчислен из учебного заведения или перестал учиться по дневной форме. Напротив, суд установил, что на момент призыва он продолжал получать образование.

Отдельно суд обратил внимание на то, что вопросы посещения занятий, выполнения индивидуального учебного плана и соблюдения графика учебного процесса относятся к отношениям между студентом и учебным заведением. В случае нарушения соответствующих обязанностей именно учебное заведение может принимать решения в отношении обучающегося.

Таким образом, сам факт непосещения занятий, без доказательств прекращения обучения и утраты соответствующего статуса, не подтверждал исчезновения законного основания для отсрочки.

В решении суд также проанализировал порядок отмены отсрочки. В соответствии с пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, если выявлено отсутствие законных оснований для отсрочки, комиссия при ТЦК отменяет её в течение семи дней с момента установления таких обстоятельств.

Однако в данном деле суд не установил, что законное основание для студенческой отсрочки исчезло. Поэтому приказ ТЦК от 5 июня 2026 года в части призыва мужчины признали противоправным и отменили.

Суд также отменил приказ воинской части от 6 июня о зачислении мужчины в списки личного состава. В решении указано, что этот приказ был следствием первоначального решения о призыве.

В результате Закарпатский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины. Военную часть обязали исключить его из списков личного состава.

Суд также отметил, что признание приказа о призыве противоправным влечет за собой изменение статуса лица с военнослужащего обратно на военнообязанного, поскольку прохождение военной службы в данном случае было непосредственным следствием незаконного призыва.

Недавно Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в отсрочке мужчине, являющемуся студентом польского вуза, из-за отсутствия справки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). Мужчина подал иск в суд, и суд признал решение комиссии противоправным и отменил его.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Львовский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки студенту, обучающемуся по дневной форме получения высшего образования. Комиссия не учла все обстоятельства дела и безосновательно связала право на отсрочку со статусом резервиста.

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