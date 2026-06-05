ТЦК отказал в отсрочке студенту польского вуза, он пошел в суд: чем все закончилось

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал в отсрочке мужчине, который является студентом польского вуза, из-за отсутствия справки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Мужчина подал иск в суд, и суд признал решение комиссии противоправным и отменил его.

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Об этом говорится в Судебно-юридической газете. Отмечается, что польские вузы не имеют доступа к ЕГЭБО, и поэтому не могли сформировать там справку.

Что известно о деле

По материалам дела, с августа 2024 года мужчина был зачислен в Экономико-гуманитарную академию в Варшаве на дневную форму обучения по специальности "Логистика". Он обратился в ТЦК для оформлении отсрочки, однако ему отказали.

"В сентябре 2024 года он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" как соискатель высшего образования, который учится на дневной форме обучения. Комиссия отказала в предоставлении отсрочки. Это решение было обжаловано в суд", – говорится в материале.

Винницкий окружной административный суд такой отказ ТЦК признал противоправным и отменил. И обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки с учетом выводов суда.

Комиссия рассмотрела дело повторно и снова отказала мужчине в отсрочке, аргументируя это отсутствием справки в ЕГЭБО.

"По результатам рассмотрения комиссия снова отказала в предоставлении отсрочки. Основанием для отказа указано отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО установленного образца", – отмечается в материале.

В результате мужчина снова обратился в административный суд. Он отметил, что справка из ЕГЭБО формируется украинскими учебными заведениями, которые имеют доступ к этой государственной электронной базе. А поскольку он учится в иностранном учебном заведении, которое не имеет доступа к украинской базе ЕГЭБО, такую справку получить объективно невозможно. Также к заявлению он приложил документы, подтверждающие факт обучения за рубежом и право на отсрочку.

Что установил суд

Суд установил, что истец предоставил все необходимые документы, подтверждающие его обучение на дневной форме в польском учебном заведении. Суд пришел к выводу, что отсутствие справки из ЕГЭБО, которую иностранное учебное заведение не имеет возможности сформировать, поскольку не имеет доступа к украинской электронной базе ЕГЭБО, не может быть основанием для лишения лица права на отсрочку. Суд отметил, что истец предоставил все необходимые доказательства для подтверждения обстоятельств. Таким образом, суд удовлетворил заявление истца.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе мужчине в отсрочке, а также обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки.

Кто имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

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