ТЦК отказал студенту в отсрочке из-за статуса резервиста боевого резерва, он пошел в суд: чем все закончилось

Львовский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки студенту, который учится на дневной форме получения высшего образования. Комиссия не учла все обстоятельства дела и безосновательно связала право на отсрочку со статусом резервиста.

Видео дня

В то же время вопрос о предоставлении отсрочки должны повторно рассмотреть в ТЦК. Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда по делу №380/24405/25.

Истец проходил срочную военную службу до мая 2024 года, после чего был уволен в запас и поставлен на воинский учет. С сентября того же года он учится в заведении высшего образования на дневной форме на бакалаврской программе, завершение которой запланировано на 2027 год.

В 2025 году студент обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании обучения. К документам он приложил справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, справку учебного заведения и военно-учетные документы.

Однако комиссия ТЦК отказала в отсрочке, ссылаясь на якобы неполный пакет документов и информацию о пребывании заявителя в оперативном боевом резерве. В центре комплектования считали, что сначала необходимо изменить его статус с резервиста на военнообязанного.

При рассмотрении дела суд установил, что студент последовательно получал высший уровень образования, а потому соответствует требованиям законодательства для получения отсрочки. Также был подтвержден факт его обучения на дневной форме на основании данных ЕГЭБО.

Отдельное внимание суд уделил вопросу статуса резервиста. В решении указано, что материалы дела не содержат доказательств заключения контракта о прохождении службы в военном резерве или добровольного согласия истца на такую службу. Кроме того, в сформированном через приложение "Резерв+" военно-учетном документе он значился именно как военнообязанный.

Порядок предоставления отсрочки распространяется как на военнообязанных, так и на резервистов, а потому сам факт пребывания лица в соответствующем реестре не может автоматически лишать его права на рассмотрение заявления об отсрочке.

В результате суд признал решение комиссии ТЦК противоправным и отменил его. В то же время суд не стал самостоятельно предоставлять отсрочку, поскольку это относится к полномочиям комиссии ТЦК и СП.

Зато ответчика обязали повторно рассмотреть заявление студента с учетом правовой оценки, изложенной в судебном решении. Также в пользу истца взыскано 605,60 гривны судебного сбора за счет бюджетных средств ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что научные работники и представители сферы высшего и профессионального образования получили возможность оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Система автоматически будет проверять данные через государственные реестры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!