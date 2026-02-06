ТЦК обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава: Сырский рассказал об изменениях в подготовке

В Украине боевая подготовка военных выходит на новый уровень. Тренировки стали длиннее, безопаснее и более адаптированными к реальным условиям фронта.

А территориальные центры комплектования обеспечивают 90% мобилизации, гарантируя постоянный приток новых бойцов в Силы обороны. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с медиа, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

По словам Сырского, введена шестая редакция программы подготовки: теперь она длится 51 день с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток, чтобы новички могли влиться в боевой ритм.

Количество инструкторов с реальным фронтовым опытом растет, а также развивается материальная база.

"Приоритет – безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях", – сказал он.

По словам главкома, эффект от этих изменений уже заметен. Украинские бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки, а враг ощущает на себе реальные потери.

"Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником. Направление подготовки находится под постоянным контролем Главнокомандующего ВС Украины", – подчеркнул он.

Что касается мобилизации, территориальные центры комплектования обеспечивают около 90% пополнения личного состава Сил обороны. Остальные – примерно 10% – рекрутируются дополнительно.

