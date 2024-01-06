'Цыплят по осени считают': как правильно сказать на украинском

Поговорки и пословицы придают общению выразительность и остроумие. Важно обогащать словарный запас фразеологизмами, однако часто мы используем дословный перевод русских фраз, даже не подозревая, что более интересные и колоритные выражения в народном творчестве.

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Например, довольно известна пословица: "курчат по осені рахують". На самом деле это калька из русского, ее следует заменить украинскими фразеологизмами. Какими именно – читайте в материале OBOZ.UA.

"Цыплят по осени считают" употребляется для определения ситуации, когда предостерегают не быть слишком оптимистичными без достаточных на это оснований.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко советует использовать следующие поговорки:

Що було – бачили, а що буде – побачимо.

Восени і курчата курми будуть.

Восени і горобець багатий.

А когда человек мечтает о нереальном, можно сказать: "дурень думкою багатіє".

Почему же не следует переводить русскую фразу дословно? Каждый язык имеет свои фразеологизмы, которые сформировались на основе традиций, народного творчества и лексических особенностей звучания. И дословный перевод "цыплят по осени считают" звучит несколько некстати, искусственно и некрасноречиво.

Поэтому можно заменить поговорку следующими фразами:

скажеш гоп, як перескочиш;

не хвали дня до вечора;

то ще не хліб, що в полі, хліб те, що в коморі;

зеленим житом не хвалися.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский "дуракам закон не писан" и "валят дурака".

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