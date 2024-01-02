Как перевести на украинский "дуракам закон не писан" и "валять дурака": интересные варианты
Поговорки и пословицы – это краткие изречения, которые точно описывают ситуации, события, черты характера и внешности человека. Часто в разговоре можно услышать выражения "дуракам закон не писан" и "валять дурака". К сожалению, русские фразы до сих пор распространены среди украинцев, но в нашем языке есть колоритные и благозвучные варианты.
OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Старайтесь очищать свою речь от суржика и русских калек, и обогащайте словарный запас интересными поговорками.
Согласно русско-украинскому словарю, "валять дурака " или "ломать дурака" означает:
- строїти дурника;
- клеїти дурника;
- дурникувати;
- штукарити;
- штуки викидати або витинати;
- сміховини запускати.
Так говорят о человеке, который ведет себя несерьезно и не хочет брать на себя ответственность в той или иной ситуации.
"Дуракам закон не писан" имеет такие украинские соответствия:
- дурневі або дурному закон не писаний;
- дурневі ні гори, ні низу;
- дурному гори немає, а все низ.
- дурному море по коліна.
Такое выражение используют когда речь идет о человеке, который не соблюдает правила, законы или договоренности, что часто приводит к негативным последствиям.
Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение языковеда, как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.