Как перевести на украинский 'дуракам закон не писан' и 'валять дурака': интересные варианты

Поговорки и пословицы – это краткие изречения, которые точно описывают ситуации, события, черты характера и внешности человека. Часто в разговоре можно услышать выражения "дуракам закон не писан" и "валять дурака". К сожалению, русские фразы до сих пор распространены среди украинцев, но в нашем языке есть колоритные и благозвучные варианты.

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе. Старайтесь очищать свою речь от суржика и русских калек, и обогащайте словарный запас интересными поговорками.

Согласно русско-украинскому словарю, "валять дурака " или "ломать дурака" означает:

строїти дурника;

клеїти дурника;

дурникувати;

штукарити;

штуки викидати або витинати;

сміховини запускати.

Так говорят о человеке, который ведет себя несерьезно и не хочет брать на себя ответственность в той или иной ситуации.

"Дуракам закон не писан" имеет такие украинские соответствия:

дурневі або дурному закон не писаний;

дурневі ні гори, ні низу;

дурному гори немає, а все низ.

дурному море по коліна.

Такое выражение используют когда речь идет о человеке, который не соблюдает правила, законы или договоренности, что часто приводит к негативным последствиям.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение языковеда, как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре".

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