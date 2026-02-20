Цветы будут стоять в вазе дольше: помогут два продукта из кухни

Весенние и праздничные букеты легко оживляют интерьер, но магазинные цветы нередко вянут быстрее, чем хотелось бы. Причина проста: после срезки растение теряет "питание" от фотосинтеза и становится уязвимым к бактериям в воде.

Все, что нужно, обычно уже есть на кухне. Речь идет о двух продуктах, которые вместе подпитывают цветы и одновременно сдерживают порчу воды, информирует издание Express.

Действенный лайфхак

После Дня святого Валентина у многих дома остаются букеты, и хочется, чтобы они радовали как можно дольше. Австралийская тикток-криэйтор с лайфхаками Шантель Мила (в соцсетях ее знают как Mama Mila) поделилась простым трюком: для свежести срезанных цветов достаточно сахара и белого уксуса.

Что нужно

1 столовая ложка сахара (мелкого или обычного);

2 столовые ложки белого уксуса.

Как сделать раствор

Наполните вазу водой примерно до половины. Добавьте 1 ст. л. сахара, затем 2 ст. л. белого уксуса. Слегка перемешайте, чтобы сахар растворился.

Если стебли еще не подрезаны, сделайте это правильно: подрежьте кончики под углом 45°, желательно под водой, чтобы в срез не попал воздух и уберите лишние листья, которые будут в воде (они быстро загнивают и "портят" воду).

Это помогает стеблям лучше впитывать воду и дольше оставаться упругими.

Почему работает сочетание сахара и уксуса

После срезки цветы перестают получать питательные вещества так, как получали на растении. Сахар в воде частично компенсирует потерю питания и поддерживает цветы, пока они тянут воду из вазы.

Но сахар может ускорять рост бактерий в воде. А бактерии – одна из главных причин неприятного запаха в вазе, быстрого увядания, слизи на стеблях и "забитых" проводящих каналов стебля

Белый уксус снижает pH воды, делая среду менее благоприятной для бактерий. Именно поэтому его советуют использовать вместе с сахаром, а не отдельно: так вы одновременно поддерживаете цветы и уменьшаете риск порчи воды.

Важные советы, чтобы букет стоял еще дольше

Меняйте воду регулярно (или хотя бы освежайте), чтобы бактерии не накапливались. Держите вазу подальше от батарей, прямых солнечных лучей и фруктов (фрукты выделяют этилен, который ускоряет старение цветов). Для стандартной вазы часто работает схема: примерно 2 ст. л. уксуса и растворенный сахар на объем воды в вазе. Уксус не стоит лить сам по себе – лучший эффект дает именно комбинация с ингредиентом, который подпитывает цветы.

