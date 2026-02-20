Цветы будут стоять в вазе дольше: помогут два продукта из кухни
Весенние и праздничные букеты легко оживляют интерьер, но магазинные цветы нередко вянут быстрее, чем хотелось бы. Причина проста: после срезки растение теряет "питание" от фотосинтеза и становится уязвимым к бактериям в воде.
Все, что нужно, обычно уже есть на кухне. Речь идет о двух продуктах, которые вместе подпитывают цветы и одновременно сдерживают порчу воды, информирует издание Express.
Действенный лайфхак
После Дня святого Валентина у многих дома остаются букеты, и хочется, чтобы они радовали как можно дольше. Австралийская тикток-криэйтор с лайфхаками Шантель Мила (в соцсетях ее знают как Mama Mila) поделилась простым трюком: для свежести срезанных цветов достаточно сахара и белого уксуса.
Что нужно
- 1 столовая ложка сахара (мелкого или обычного);
- 2 столовые ложки белого уксуса.
Как сделать раствор
- Наполните вазу водой примерно до половины.
- Добавьте 1 ст. л. сахара, затем 2 ст. л. белого уксуса.
- Слегка перемешайте, чтобы сахар растворился.
Если стебли еще не подрезаны, сделайте это правильно: подрежьте кончики под углом 45°, желательно под водой, чтобы в срез не попал воздух и уберите лишние листья, которые будут в воде (они быстро загнивают и "портят" воду).
Это помогает стеблям лучше впитывать воду и дольше оставаться упругими.
Почему работает сочетание сахара и уксуса
После срезки цветы перестают получать питательные вещества так, как получали на растении. Сахар в воде частично компенсирует потерю питания и поддерживает цветы, пока они тянут воду из вазы.
Но сахар может ускорять рост бактерий в воде. А бактерии – одна из главных причин неприятного запаха в вазе, быстрого увядания, слизи на стеблях и "забитых" проводящих каналов стебля
Белый уксус снижает pH воды, делая среду менее благоприятной для бактерий. Именно поэтому его советуют использовать вместе с сахаром, а не отдельно: так вы одновременно поддерживаете цветы и уменьшаете риск порчи воды.
Важные советы, чтобы букет стоял еще дольше
- Меняйте воду регулярно (или хотя бы освежайте), чтобы бактерии не накапливались.
- Держите вазу подальше от батарей, прямых солнечных лучей и фруктов (фрукты выделяют этилен, который ускоряет старение цветов).
- Для стандартной вазы часто работает схема: примерно 2 ст. л. уксуса и растворенный сахар на объем воды в вазе. Уксус не стоит лить сам по себе – лучший эффект дает именно комбинация с ингредиентом, который подпитывает цветы.
