Цветы будут стоять в вазе дольше: помогут два продукта из кухни

Алина Милсент
Весенние и праздничные букеты легко оживляют интерьер, но магазинные цветы нередко вянут быстрее, чем хотелось бы. Причина проста: после срезки растение теряет "питание" от фотосинтеза и становится уязвимым к бактериям в воде.

Все, что нужно, обычно уже есть на кухне. Речь идет о двух продуктах, которые вместе подпитывают цветы и одновременно сдерживают порчу воды, информирует издание Express.

Действенный лайфхак

После Дня святого Валентина у многих дома остаются букеты, и хочется, чтобы они радовали как можно дольше. Австралийская тикток-криэйтор с лайфхаками Шантель Мила (в соцсетях ее знают как Mama Mila) поделилась простым трюком: для свежести срезанных цветов достаточно сахара и белого уксуса.

Что нужно

  • 1 столовая ложка сахара (мелкого или обычного);
  • 2 столовые ложки белого уксуса.

Как сделать раствор

  1. Наполните вазу водой примерно до половины.
  2. Добавьте 1 ст. л. сахара, затем 2 ст. л. белого уксуса.
  3. Слегка перемешайте, чтобы сахар растворился.

Если стебли еще не подрезаны, сделайте это правильно: подрежьте кончики под углом 45°, желательно под водой, чтобы в срез не попал воздух и уберите лишние листья, которые будут в воде (они быстро загнивают и "портят" воду).

Это помогает стеблям лучше впитывать воду и дольше оставаться упругими.

Почему работает сочетание сахара и уксуса

После срезки цветы перестают получать питательные вещества так, как получали на растении. Сахар в воде частично компенсирует потерю питания и поддерживает цветы, пока они тянут воду из вазы.

Но сахар может ускорять рост бактерий в воде. А бактерии – одна из главных причин неприятного запаха в вазе, быстрого увядания, слизи на стеблях и "забитых" проводящих каналов стебля

Белый уксус снижает pH воды, делая среду менее благоприятной для бактерий. Именно поэтому его советуют использовать вместе с сахаром, а не отдельно: так вы одновременно поддерживаете цветы и уменьшаете риск порчи воды.

Важные советы, чтобы букет стоял еще дольше

  1. Меняйте воду регулярно (или хотя бы освежайте), чтобы бактерии не накапливались.
  2. Держите вазу подальше от батарей, прямых солнечных лучей и фруктов (фрукты выделяют этилен, который ускоряет старение цветов).
  3. Для стандартной вазы часто работает схема: примерно 2 ст. л. уксуса и растворенный сахар на объем воды в вазе. Уксус не стоит лить сам по себе – лучший эффект дает именно комбинация с ингредиентом, который подпитывает цветы.

