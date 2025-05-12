Цветочное полнолуние: что это за явление и во сколько будет видно

Вечером 12 мая 2025 года украинцы смогут стать свидетелями особого астрономического события – цветочного полнолуния, которое на этот раз совпадает с редким явлением микрополнолуния. Цветочное полнолуние – это традиционное название полнолуния в мае. Оно происходит из Северной Америки и закрепилось в популярном употреблении во многих странах, в частности в Европе.

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Название не имеет астрономического происхождения, однако используется в лунных календарях. OBOZ.UA рассказывает, что это за явление и когда его можно наблюдать.

Что такое цветочное полнолуние

Цветочное полнолуние – майская фаза полнолуния, которая получила свое название по традиционным народным наблюдениям. Из-за атмосферных условий на горизонте Луна может казаться насыщенно-розовой, оранжевой или красноватой, что и придает ей "цветочный" характер.

Когда наблюдать

12 мая Луна достигнет полной фазы в 16:56 по Гринвичу (UTC).По киевскому времени это 19:56, то есть во время захода Солнца. В большинстве регионов Украины Луна взойдет ориентировочно в 19:30, и наблюдать ее будет возможно после наступления сумерек.

Направление наблюдения: восток, низко над горизонтом

Условия видимости: открытая местность, минимальное световое загрязнение, ясная погода

Что такое микролуние

Микрополнолуние – полнолуние, которое происходит вблизи апогея, то есть момента, когда Луна находится на наибольшем расстоянии от Земли. Орбита Луны эллиптическая, поэтому ее размер на небе меняется.

Во время микрополнолуния:

Луна кажется меньше на около 5%, чем среднее полнолуние.

Яркость спутника несколько ниже, чем обычно.

Визуально она выглядит дальше от горизонта и менее выразительно, особенно во время восхода.

Это явление не имеет существенного влияния на земные процессы, но отмечается в астрономическом календаре из-за циклической природы вращения Луны.

Во время майского полнолуния Луна будет находиться в пределах созвездия Весов, вблизи границы со Скорпионом. Это означает, что рядом с Луной можно будет наблюдать звезды Зубен Эльгенуби и Антарес – ориентиры для тех, кто использует астрономические приборы или мобильные приложения для навигации по ночному небу.

Явление не имеет аномального характера и является частью регулярного лунного цикла.

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