Недалеко от Земли ученые обнаружили огромное молекулярное облако: что это за объект

Для изучения тайн Вселенной астрономы используют разного рода объекты. В частности, так называемые молекулярные облака. И одно из них была недавно обнаружено совсем неподалеку от планеты Земля.

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Как пишет CNN, это облако получило название Eos – в честь греческой богини рассвета Эос. Это газовое образование, если бы его можно было увидеть невооруженным глазом, казалось бы огромным на ночном небе. Оно может пролить свет на формирование звезд и планет.

Обнаруженный объект на небе занимает площадь, примерно равную 40 площадям полной Луны, а его вес примерно в 3400 раз больше массы Солнца. Так описали облако ученые в исследовании, которое недавно было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

"В астрономии наблюдение за ранее невидимым обычно означает всматриваться глубже с помощью все более чувствительных телескопов — обнаружение самых маленьких планет... самых далеких галактик", — сказал соавтор исследования Томас Хаворт, астрофизик из Лондонского университета королевы Марии. И добавил, что облако Эос было у исследователей буквально под носом, но они умудрились его не замечать.

Молекулярные облака состоят из газа и пыли, из которых могут формироваться молекулы водорода и оксида углерода. Плотные сгустки внутри этих облаков могут разрушаться, образуя молодые звезды.

Обычно подобные объекты обнаруживаются с помощью радио- и инфракрасных наблюдений. Такие методы позволяют уловить химическую сигнатуру оксида углерода, пояснил Хаворт. "Обычно мы ищем оксид углерода, один атом углерода и один атом кислорода, и он достаточно легко излучает свет на длинах волн, которые мы можем обнаружить", — сказал ученый. Он объяснил, что излучение от этого соединения достаточно яркое и в распоряжении исследователей есть много установок, способных его обнаружить.

Тем не менее, Эос ученые все же пропустили, даже несмотря на то, что этот объект является самым близким к Земле молекулярным облаком. Все потому, что оно не содержит в своем составе большого количества оксида углерода и, следовательно, не излучает характерную сигнатуру. Именно поэтому исследователям оказалось трудно увидеть ее.

Ключом к разгадке этой замечательной находки был поиск ультрафиолетового света, излучающего водород, имеющийся в составе облака. "Единственная причина, по которой нам удалось поймать его в этом случае, состоит в том, что мы смогли посмотреть с другим цветом света", – объяснил Хаворт.

Ученый вместе с коллегами обнаружили следы присутствия Эос в данных, собранных спектрографом дальнего ультрафиолета под названием FIMS-SPEAR. Он работал в качестве инструмента на корейском спутнике STSAT-1. Данные были опубликованы только в 2023 году. Тогда на них натолкнулся ведущий автор исследования, доцент кафедры физики и астрономии в Школе искусств и наук Ратгерса Блейксли Беркхарт.

Спектрограф разлагает дальний ультрафиолетовый свет, излучаемый материалом, на его составляющие длины волн. Подобным образом призма разлагает видимый свет на цветовой спектр. Разделенное таким образом излучение учёные могут относительно легко анализировать.

"Это первое в истории молекулярное облако, обнаруженное путем прямого поиска дальнего ультрафиолетового излучения молекулярного водорода", — цитирует прессрелиз слова Беркхарта. "Данные показали светящиеся молекулы водорода, обнаруженные с помощью флуоресценции в далеком ультрафиолете. Это облако буквально светится во тьме", — добавил ученый.

Близость молекулярного облака к Земле дает уникальную возможность изучить, как формируются солнечные системы, сказал Беркхарт. "Наше открытие Эос восхищает, потому что теперь мы можем напрямую измерить, как формируются и распадаются молекулярные облака, и как галактика начинает превращать межзвездный газ и пыль в звезды и планеты", — объяснил астроном.

До того его коллеги считали, что у них есть хорошее представление о местонахождении и свойствах молекулярных облаков в пределах примерно 1600 световых лет от Солнца. Поэтому это сделало "достаточно крутое открытие" настоящим сюрпризом, пояснила Мелисса МакКлюр, доцент Лейденского университета в Нидерландах. "Это новое молекулярное облако, Эос, находится всего в 300 световых годах от нас, что ближе, чем любое из молекулярных облаков, о которых мы знали раньше", - сказала МакКлюр, не участвовавшая в исследовании.

По ее мнению кажется удивительным, что мы имели в нашем солнечном районе что-то настолько большое, что раньше не удавалось заметить. "Это было бы похоже на жизнь в пригороде с надземными домами и открытыми участками и внезапное осознание того, что на одном из открытых участков на самом деле находится скрытый подземный бункер", — сравнила исследовательница.

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