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Цветет до первых заморозков: что можно посадить вместо гортензии

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
3,4 т.
Пентас радует богатством красок и продолжительностью цветения
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Пентас ланцетовидный – это удивительное и до сих пор малоизвестное в украинских садах цветущее растение. Впрочем, у него есть все шансы завоевать сердца любителей садоводства, которые стремятся долго наслаждаться ярким и пышным цветением.

Несмотря на свое тропическое происхождение, пентас совсем не прихотлив и не требует сложного ухода. Достаточно лишь немного усилий, чтобы он украшал пространство вплоть до первых заморозков. Как правильно за ним ухаживать, рассказало издание Interia Kobieta.

Пентас радует нежными соцветиями, а сезон его цветения может длиться вплоть до заморозков.

Конкурент гортензии

Пентас ланцетовидный родом из тропиков, однако в наших климатических условиях чувствует себя прекрасно, особенно учитывая, что лето в наших широтах становится все жарче. Когда другие растения теряют силу под палящим солнцем, он только расцветает вовсю и становится настоящим украшением клумб и балконов.

Собранные в густые соцветия, похожие на маленькие звездочки, цветы привлекают внимание насыщенной палитрой оттенков. Встречаются экземпляры, очаровывающие белоснежными, пастельно-розовыми, фиолетовыми, красными и насыщенно-пурпурными красками. Благодаря пышной форме куста и обильному цветению, создающим невероятный декоративный эффект, пентас нередко называют менее прихотливой альтернативой гортензии.

Как продлить цветение пентаса

Огромное преимущество этого растения – его необычайная щедрость на новые бутоны. Пентас начинает цвести в начале лета и не перестает выпускать новые цветы вплоть до первых осенних заморозков. Впрочем, растению можно легко помочь, если регулярно удалять отцветшие соцветия. Благодаря этому оно не будет тратить силы и энергию на завязывание семян, а направит их на формирование новых бутонов.

Кроме того, летом стоит систематически подкармливать пентас удобрениями для цветущих растений. Они отличаются высоким содержанием калия и фосфора.

Цветок имеет множество вариантов окраски.

В горшке или в грунте?

Пентас ланцетовидный чувствителен к низким температурам. Именно поэтому его обычно выращивают как однолетник, чаще всего высаживая в контейнеры или вазоны, которые удобно разместить в саду, на террасе или балконе.

Однако самые увлеченные садоводы могут попробовать сохранить растение зимой. Для этого его нужно перенести в светлое и прохладное помещение ещё до того, как температура воздуха опустится ниже +5 °C.

Основные требования

Хотя пентас и не относится к капризным культурам, определенные базовые требования у него все же есть. Растение обожает солнце, поэтому лучше всего чувствует себя на теплых, хорошо освещенных и защищенных от сильного ветра участках. Впрочем, оно способно смириться и с легкой полутенью.

Почва для выращивания пентаса должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Кислых почв он не переносит, как и тяжелого, глинистого субстрата, в котором корневая система не сможет полноценно развиваться.

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