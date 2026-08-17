Цветет до первых заморозков: что можно посадить вместо гортензии

Пентас ланцетовидный – это удивительное и до сих пор малоизвестное в украинских садах цветущее растение. Впрочем, у него есть все шансы завоевать сердца любителей садоводства, которые стремятся долго наслаждаться ярким и пышным цветением.

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Несмотря на свое тропическое происхождение, пентас совсем не прихотлив и не требует сложного ухода. Достаточно лишь немного усилий, чтобы он украшал пространство вплоть до первых заморозков. Как правильно за ним ухаживать, рассказало издание Interia Kobieta.

Конкурент гортензии

Пентас ланцетовидный родом из тропиков, однако в наших климатических условиях чувствует себя прекрасно, особенно учитывая, что лето в наших широтах становится все жарче. Когда другие растения теряют силу под палящим солнцем, он только расцветает вовсю и становится настоящим украшением клумб и балконов.

Собранные в густые соцветия, похожие на маленькие звездочки, цветы привлекают внимание насыщенной палитрой оттенков. Встречаются экземпляры, очаровывающие белоснежными, пастельно-розовыми, фиолетовыми, красными и насыщенно-пурпурными красками. Благодаря пышной форме куста и обильному цветению, создающим невероятный декоративный эффект, пентас нередко называют менее прихотливой альтернативой гортензии.

Как продлить цветение пентаса

Огромное преимущество этого растения – его необычайная щедрость на новые бутоны. Пентас начинает цвести в начале лета и не перестает выпускать новые цветы вплоть до первых осенних заморозков. Впрочем, растению можно легко помочь, если регулярно удалять отцветшие соцветия. Благодаря этому оно не будет тратить силы и энергию на завязывание семян, а направит их на формирование новых бутонов.

Кроме того, летом стоит систематически подкармливать пентас удобрениями для цветущих растений. Они отличаются высоким содержанием калия и фосфора.

В горшке или в грунте?

Пентас ланцетовидный чувствителен к низким температурам. Именно поэтому его обычно выращивают как однолетник, чаще всего высаживая в контейнеры или вазоны, которые удобно разместить в саду, на террасе или балконе.

Однако самые увлеченные садоводы могут попробовать сохранить растение зимой. Для этого его нужно перенести в светлое и прохладное помещение ещё до того, как температура воздуха опустится ниже +5 °C.

Основные требования

Хотя пентас и не относится к капризным культурам, определенные базовые требования у него все же есть. Растение обожает солнце, поэтому лучше всего чувствует себя на теплых, хорошо освещенных и защищенных от сильного ветра участках. Впрочем, оно способно смириться и с легкой полутенью.

Почва для выращивания пентаса должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Кислых почв он не переносит, как и тяжелого, глинистого субстрата, в котором корневая система не сможет полноценно развиваться.

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