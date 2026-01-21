Цифровое насилие: что это такое и как ему противодействовать

Последние события в инфопространстве в очередной раз доказали: успешность и узнаваемость часто превращают человека в мишень, делая его уязвимым к шантажу, угрозам и давлению.

Интернет дарит обидчикам иллюзию анонимности и масштабные инструменты для травли. Однако важно называть вещи своими именами. То, что часто пытаются подать как "очередной хайп" или "публичный скандал", на самом деле является цифровым насилием. Это правонарушение, которое требует не только огласки, но и четких алгоритмов защиты и правовой реакции.

Что такое цифровое насилие

Цифровое насилие – это любые действия в онлайн-среде, которые нарушают границы человека, наносят вред, унижают, запугивают или контролируют его. Оно может происходить в социальных сетях, мессенджерах, электронной почте, на форумах или через любые другие цифровые платформы.

Важно понимать: шантаж – лишь одно из проявлений цифрового насилия. На самом деле спектр значительно шире. К нему также относится кибербуллинг, киберсталкеринг, распространение или создание интимного контента без согласия, в частности с помощью ИИ (дипфейки), имперсонация, то есть создание фейковых аккаунтов от имени человека для дискредитации, домогательств или распространения ложной информации и тому подобное.

К сожалению, цифровому насилию может подвергнуться любой, независимо от возраста, профессии или стиля жизни.

Инструкция от ОО "Девчата": 5 шагов, как противодействовать цифровому насилию

Обидчики часто рассчитывают на страх, стыд и молчание пострадавших. Именно поэтому так важно знать четкий алгоритм действий:

Прежде всего важно сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию. Эмоциональные реакции могут обострить ситуацию или быть использованными против вас. В случае прямой угрозы жизни или здоровью немедленно обращайтесь в полицию по телефону 102. Контакт с обидчиком стоит ограничить – заблокировать его, если это не препятствует фиксации доказательств. Сохраните все, что может подтвердить факт насилия: сделайте скриншоты сообщений, комментариев, угроз, ссылки на профили, посты, видео, даты, время, названия аккаунтов. Важно: не редактируйте и не обрезайте скриншоты, чтобы они сохранили доказательную ценность. Обратитесь к самой платформе – подайте жалобу в социальной сети или мессенджере, где происходит цифровое насилие. Распространение интимных материалов и угрозы обычно квалифицируются как серьезное нарушение правил, поэтому такой контент часто удаляют в приоритетном порядке. В случаях шантажа, онлайн-преследования, угроз или сексуальной эксплуатации важно обратиться в полицию или киберполицию. Это не является "преувеличением" и не свидетельствует о слабости – это законный и оправданный шаг для защиты собственных прав и репутации. Поделитесь происходящим с человеком, которому вы доверяете: другом или подругой, близким родственником, педагогом, психологом. Поддержка помогает уменьшить давление и ощущение изолированности, а также позволяет принимать решения не с позиции страха, а с позиции заботы о себе. Или же обратитесь на бесплатную и анонимную горячую линию психологической помощи ОО "Девчата" по телефону 0 800 600 044, где вас проконсультируют специалисты.

"Цифровое насилие никогда не является следствием "неправильного" поведения пострадавшего лица. Никакие частные фото, откровенные переписки, уровень популярности или личные обстоятельства не дают никому права на шантаж, угрозы или давление. Ответственность за преступление всегда несет тот, кто его совершает", – добавляет Юлия Спорыш, директор ОО "Девчата".

Помните: просить о помощи – это проявление силы, а не слабости; говорить о таких случаях вслух – это способ остановить агрессора; защищать свои границы – это ваше базовое право. Каждая из нас заслуживает безопасности, поддержки и справедливости.