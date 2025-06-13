Церковные праздники в июле: даты по новому календарю
Июль 2025 года по обновленному церковному календарю принесет ряд важных религиозных праздников и памятных дат, имеющих особое значение для православных верующих. Эти изменения в календаре, произошедшие в украинской церковной жизни, влияют на даты празднования многих событий, предлагая верующим новые ориентиры для духовной жизни.
Это месяц, когда отмечаются как большие, так и меньшие церковные события, которые помогают углубить веру и почтить святых.
Большие церковные праздники в июле
В июле 2025 года верующих ждут три особенно важные даты:
- 11 июля будет отмечаться день святой равноапостольной княгини Киевской Ольги, которая сыграла значительную роль в крещении Руси и утверждении христианства. Этот день также знаменует собой окончание Петрова поста.
- 15 июля приходится День крещения Киевской Руси и чествования памяти равноапостольного великого князя Владимира, который совершил крещение Руси-Украины и считается одним из величайших государственных деятелей.
- 20 июля верующие будут праздновать день пророка Ильи, одной из самых почитаемых фигур в Ветхом Завете, известного своими чудесами и ревностной верой.
Полный церковный календарь на июль 2025 года
1 июля
- Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
- Мученика Потита.
- Преподобного Петра, патрикия.
- Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
- Преподобного Никодима Святогорца.
2 июля
- Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
- Святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
- Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
- Ахтырской иконы Божией Матери.
- Пожайской иконы Божией Матери.
3 июля
- Мученика Якинфа.
- Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи.
- Преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.
4 июля
- Святителя Андрея, архиепископа Критского.
- Преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.
- Мучеников Феодота и Феодотии.
- Священномученика Федора, епископа Киринейского.
- Галатской иконы Божией Матери.
5 июля
- Иконы Божией Матери, называемой "Экономисса".
- Преподобного Афанасия Афонского.
- Мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.
- Преподобного Лампада Иринопольского.
6 июля
- Преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.
- Мучеников Марины, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина-пресвитера, Астерия и других многих в Риме.
- Священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина.
- Мученика Коинта Фригийского.
- Мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.
7 июля
- Преподобных Ива и Феодосия Манявских. Преподобного Фомы, что в Малеи.
- Преподобного Акакия, о котором рассказывается в "Лествице".
- Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа.
- Священномученика Эпиктета-пресвитера и преподобномученика Астиона-монаха.
- Мученика Евангела.
- Мученицы Кириакии Никомидийской.
- Влахернской иконы Божией Матери.
8 июля
- Великомученика Прокопия.
- коны Божией Матери "Одигитрия Влахернская-Казанская".
9 июля
- Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
- Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
- Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра.
- Святителя Федора, епископа Эдесского.
10 июля
- Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Яникита, Сисиния, Менея, Вирилада и других.
- Преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.
- Преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Мученика Аполлония.
- Мучеников Вианора и Силуана.
- Преподобных пустынников египетских, огнем и дымом замученных.
11 июля
- Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось.
- Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены.
- Мученика Киндея, пресвитера.
12 июля
- Мучеников Прокла и Илария.
- Преподобного Михаила Малеина, игумена.
- Мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве.
- Мученицы Голиндухи Персидской, во святом крещении Марии.
- Преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев.
- Преподобного Паисия Святогорца.
- Иконы Божией Матери "Троеручица".
13 июля
- Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
- Собор Архангела Гавриила.
- Преподобного Стефана Саваита.
- Святителя Юлиана, епископа Кеноманийского.
- Мученика Серапиона. Мученика Маркиана.
- Прославление святителя Софрония (Хрусталевского), епископа Иркутского.
14 июля
- Апостола Иуста Римского. Преподобного Элия, монаха.
- Преподобного Онисима Магнезийского, чудотворца.
- Благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая.
- Преподобного Стефана Махрицкого.
15 июля
- Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия.
- День крещения Руси-Украины
- Мучеников Кирика и матери его Улиты. Мученика Авудима Тенедосского.
16 июля
- Священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.
- Мучеников Павла, Алевтины (Валентины) и Хионии.
- Мученика Антиоха Севастийского, врача.
- Мученицы Юлии, девы.
- Память святых отцов IV Вселенского Собора.
- Преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.
17 июля
- Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
- Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.
18 июля
- Мученика Эмилиана.
- Мученика Никинта Амастридского.
- Преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Преподобного Памвы Нитрийского, отшельника.
19 июля
- Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.
- Преподобного Дея Константинопольского, игумена.
- Преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Благоверного князя Стефана и матери его княгини Милицы, правителей Сербских.
- Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.
20 июля
- Пророка Ильи.
- Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского.
21 июля
- Пророка Иезекиила.
- Преподобных Симеона, юродивого ради Христа, и Иоанна, сопостника его.
- Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
22 июля
- Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
23 июля
- Почаевской иконы Божией Матери.
- Священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.
- Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.
24 июля
- Великомученицы Кристины.
- Благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида.
- Преподобного Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.
25 июля
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- Святых женщин Олимпиады, диаконисы, и Евпраксии, девы Тавенской.
- Память V Вселенского Собора.
26 июля
- Священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.
- Преподобной Параскевы Римской.
- Преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- Преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- Святителя Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.
27 июля
- Великомученика и целителя Пантелеймона.
- Преподобной Анфисы, игуменьи, и 90 сестер ее.
- Равноапостольного Климента, епископа Охридского.
- Преподобных Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.
- Преподобного Германа Аляскинского.
28 июля
- Апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
- Мучеников Юлиана, Евстафия и Акакия.
- Преподобного Гова Угольского.
- Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".
29 июля
- Мученика Калиника Киликийского.
- Мученицы Серафимы, девы.
- Мученицы Феодотии и трех детей ее.
- Преподобномученика Михаила Эдесского, монаха.
- Мученика Евстафия Мцхетского.
- Мученика Даниила (Кушнира), Млиевского.
30 июля
- Апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника.
- Мученика Иоанна Воина.
- Священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы, Хрисотеля-пресвитеров, Луки и Муко-диаконов.
- Мучеников Авдона и Сениса, князей Персидских, Олимпия и Максима.
31 июля
- Праведного Евдокима Кападокийца.
- Мученицы Юлиты Кесарийской.
- Заговенье на Успенский пост.
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