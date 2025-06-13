Церковные праздники в июле: даты по новому календарю

Июль 2025 года по обновленному церковному календарю принесет ряд важных религиозных праздников и памятных дат, имеющих особое значение для православных верующих. Эти изменения в календаре, произошедшие в украинской церковной жизни, влияют на даты празднования многих событий, предлагая верующим новые ориентиры для духовной жизни.

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Это месяц, когда отмечаются как большие, так и меньшие церковные события, которые помогают углубить веру и почтить святых.

Большие церковные праздники в июле

В июле 2025 года верующих ждут три особенно важные даты:

11 июля будет отмечаться день святой равноапостольной княгини Киевской Ольги, которая сыграла значительную роль в крещении Руси и утверждении христианства. Этот день также знаменует собой окончание Петрова поста.

15 июля приходится День крещения Киевской Руси и чествования памяти равноапостольного великого князя Владимира, который совершил крещение Руси-Украины и считается одним из величайших государственных деятелей.

20 июля верующие будут праздновать день пророка Ильи, одной из самых почитаемых фигур в Ветхом Завете, известного своими чудесами и ревностной верой.

Полный церковный календарь на июль 2025 года

1 июля

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

Мученика Потита.

Преподобного Петра, патрикия.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Преподобного Никодима Святогорца.

2 июля

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

Ахтырской иконы Божией Матери.

Пожайской иконы Божией Матери.

3 июля

Мученика Якинфа.

Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи.

Преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.

4 июля

Святителя Андрея, архиепископа Критского.

Преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.

Мучеников Феодота и Феодотии.

Священномученика Федора, епископа Киринейского.

Галатской иконы Божией Матери.

5 июля

Иконы Божией Матери, называемой "Экономисса".

Преподобного Афанасия Афонского.

Мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.

Преподобного Лампада Иринопольского.

6 июля

Преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.

Мучеников Марины, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина-пресвитера, Астерия и других многих в Риме.

Священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина.

Мученика Коинта Фригийского.

Мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

7 июля

Преподобных Ива и Феодосия Манявских. Преподобного Фомы, что в Малеи.

Преподобного Акакия, о котором рассказывается в "Лествице".

Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа.

Священномученика Эпиктета-пресвитера и преподобномученика Астиона-монаха.

Мученика Евангела.

Мученицы Кириакии Никомидийской.

Влахернской иконы Божией Матери.

8 июля

Великомученика Прокопия.

коны Божией Матери "Одигитрия Влахернская-Казанская".

9 июля

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра.

Святителя Федора, епископа Эдесского.

10 июля

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Яникита, Сисиния, Менея, Вирилада и других.

Преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.

Преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Мученика Аполлония.

Мучеников Вианора и Силуана.

Преподобных пустынников египетских, огнем и дымом замученных.

11 июля

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось.

Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены.

Мученика Киндея, пресвитера.

12 июля

Мучеников Прокла и Илария.

Преподобного Михаила Малеина, игумена.

Мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве.

Мученицы Голиндухи Персидской, во святом крещении Марии.

Преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев.

Преподобного Паисия Святогорца.

Иконы Божией Матери "Троеручица".

13 июля

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Собор Архангела Гавриила.

Преподобного Стефана Саваита.

Святителя Юлиана, епископа Кеноманийского.

Мученика Серапиона. Мученика Маркиана.

Прославление святителя Софрония (Хрусталевского), епископа Иркутского.

14 июля

Апостола Иуста Римского. Преподобного Элия, монаха.

Преподобного Онисима Магнезийского, чудотворца.

Благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая.

Преподобного Стефана Махрицкого.

15 июля

Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия.

День крещения Руси-Украины

Мучеников Кирика и матери его Улиты. Мученика Авудима Тенедосского.

16 июля

Священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.

Мучеников Павла, Алевтины (Валентины) и Хионии.

Мученика Антиоха Севастийского, врача.

Мученицы Юлии, девы.

Память святых отцов IV Вселенского Собора.

Преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

17 июля

Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

18 июля

Мученика Эмилиана.

Мученика Никинта Амастридского.

Преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Преподобного Памвы Нитрийского, отшельника.

19 июля

Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.

Преподобного Дея Константинопольского, игумена.

Преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Благоверного князя Стефана и матери его княгини Милицы, правителей Сербских.

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

20 июля

Пророка Ильи.

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского.

21 июля

Пророка Иезекиила.

Преподобных Симеона, юродивого ради Христа, и Иоанна, сопостника его.

Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

22 июля

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

23 июля

Почаевской иконы Божией Матери.

Священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.

Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.

24 июля

Великомученицы Кристины.

Благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида.

Преподобного Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.

25 июля

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Святых женщин Олимпиады, диаконисы, и Евпраксии, девы Тавенской.

Память V Вселенского Собора.

26 июля

Священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.

Преподобной Параскевы Римской.

Преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Святителя Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

27 июля

Великомученика и целителя Пантелеймона.

Преподобной Анфисы, игуменьи, и 90 сестер ее.

Равноапостольного Климента, епископа Охридского.

Преподобных Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.

Преподобного Германа Аляскинского.

28 июля

Апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.

Мучеников Юлиана, Евстафия и Акакия.

Преподобного Гова Угольского.

Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".

29 июля

Мученика Калиника Киликийского.

Мученицы Серафимы, девы.

Мученицы Феодотии и трех детей ее.

Преподобномученика Михаила Эдесского, монаха.

Мученика Евстафия Мцхетского.

Мученика Даниила (Кушнира), Млиевского.

30 июля

Апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника.

Мученика Иоанна Воина.

Священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы, Хрисотеля-пресвитеров, Луки и Муко-диаконов.

Мучеников Авдона и Сениса, князей Персидских, Олимпия и Максима.

31 июля

Праведного Евдокима Кападокийца.

Мученицы Юлиты Кесарийской.

Заговенье на Успенский пост.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине верующие будут отмечать праздник Спаса.

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