УкраїнськаУКР
русскийРУС

Церковные праздники в июле: даты по новому календарю

Елена Былим
Новости. Общество
6 минут
972
Церковные праздники в июле: даты по новому календарю

Июль 2025 года по обновленному церковному календарю принесет ряд важных религиозных праздников и памятных дат, имеющих особое значение для православных верующих. Эти изменения в календаре, произошедшие в украинской церковной жизни, влияют на даты празднования многих событий, предлагая верующим новые ориентиры для духовной жизни.

Видео дня

Это месяц, когда отмечаются как большие, так и меньшие церковные события, которые помогают углубить веру и почтить святых.

Большие церковные праздники в июле

В июле 2025 года верующих ждут три особенно важные даты:

  • 11 июля будет отмечаться день святой равноапостольной княгини Киевской Ольги, которая сыграла значительную роль в крещении Руси и утверждении христианства. Этот день также знаменует собой окончание Петрова поста.
  • 15 июля приходится День крещения Киевской Руси и чествования памяти равноапостольного великого князя Владимира, который совершил крещение Руси-Украины и считается одним из величайших государственных деятелей.
  • 20 июля верующие будут праздновать день пророка Ильи, одной из самых почитаемых фигур в Ветхом Завете, известного своими чудесами и ревностной верой.

Полный церковный календарь на июль 2025 года

Церковные праздники в июле: даты по новому календарю

1 июля

  • Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
  • Мученика Потита.
  • Преподобного Петра, патрикия.
  • Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
  • Преподобного Никодима Святогорца.

2 июля

  • Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
  • Святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
  • Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
  • Ахтырской иконы Божией Матери.
  • Пожайской иконы Божией Матери.

3 июля

  • Мученика Якинфа.
  • Мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи.
  • Преподобных Анатолия Ближних пещер и Анатолия Дальних пещер.

4 июля

  • Святителя Андрея, архиепископа Критского.
  • Преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца.
  • Мучеников Феодота и Феодотии.
  • Священномученика Федора, епископа Киринейского.
  • Галатской иконы Божией Матери.

5 июля

  • Иконы Божией Матери, называемой "Экономисса".
  • Преподобного Афанасия Афонского.
  • Мучениц Агнии (Анны) Римской и Кириллы.
  • Преподобного Лампада Иринопольского.

6 июля

  • Преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Обретение мощей праведной девы Юлиании, княжны Ольшанской.
  • Мучеников Марины, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина-пресвитера, Астерия и других многих в Риме.
  • Священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина.
  • Мученика Коинта Фригийского.
  • Мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

7 июля

  • Преподобных Ива и Феодосия Манявских. Преподобного Фомы, что в Малеи.
  • Преподобного Акакия, о котором рассказывается в "Лествице".
  • Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа.
  • Священномученика Эпиктета-пресвитера и преподобномученика Астиона-монаха.
  • Мученика Евангела.
  • Мученицы Кириакии Никомидийской.
  • Влахернской иконы Божией Матери.

8 июля

  • Великомученика Прокопия.
  • коны Божией Матери "Одигитрия Влахернская-Казанская".

9 июля

  • Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
  • Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
  • Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра.
  • Святителя Федора, епископа Эдесского.

10 июля

  • Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Яникита, Сисиния, Менея, Вирилада и других.
  • Преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.
  • Преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Мученика Аполлония.
  • Мучеников Вианора и Силуана.
  • Преподобных пустынников египетских, огнем и дымом замученных.

11 июля

  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось.
  • Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены.
  • Мученика Киндея, пресвитера.

12 июля

  • Мучеников Прокла и Илария.
  • Преподобного Михаила Малеина, игумена.
  • Мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна в Киеве.
  • Мученицы Голиндухи Персидской, во святом крещении Марии.
  • Преподобных Иоанна и Гавриила Святогорцев.
  • Преподобного Паисия Святогорца.
  • Иконы Божией Матери "Троеручица".

13 июля

  • Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
  • Собор Архангела Гавриила.
  • Преподобного Стефана Саваита.
  • Святителя Юлиана, епископа Кеноманийского.
  • Мученика Серапиона. Мученика Маркиана.
  • Прославление святителя Софрония (Хрусталевского), епископа Иркутского.

14 июля

  • Апостола Иуста Римского. Преподобного Элия, монаха.
  • Преподобного Онисима Магнезийского, чудотворца.
  • Благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая.
  • Преподобного Стефана Махрицкого.

15 июля

  • Равноапостольного великого князя Владимира, в святом крещении Василия.
  • День крещения Руси-Украины
  • Мучеников Кирика и матери его Улиты. Мученика Авудима Тенедосского.

16 июля

  • Священномученика Атиногена Севастийского, епископа, и десяти учеников его.
  • Мучеников Павла, Алевтины (Валентины) и Хионии.
  • Мученика Антиоха Севастийского, врача.
  • Мученицы Юлии, девы.
  • Память святых отцов IV Вселенского Собора.
  • Преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

17 июля

  • Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
  • Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

18 июля

  • Мученика Эмилиана.
  • Мученика Никинта Амастридского.
  • Преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
  • Преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Преподобного Памвы Нитрийского, отшельника.

19 июля

  • Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.
  • Преподобного Дея Константинопольского, игумена.
  • Преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Благоверного князя Стефана и матери его княгини Милицы, правителей Сербских.
  • Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

20 июля

  • Пророка Ильи.
  • Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского.

21 июля

  • Пророка Иезекиила.
  • Преподобных Симеона, юродивого ради Христа, и Иоанна, сопостника его.
  • Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

22 июля

  • Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
  • Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

23 июля

  • Почаевской иконы Божией Матери.
  • Священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.
  • Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.

24 июля

  • Великомученицы Кристины.
  • Благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида.
  • Преподобного Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.

25 июля

  • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
  • Святых женщин Олимпиады, диаконисы, и Евпраксии, девы Тавенской.
  • Память V Вселенского Собора.

26 июля

  • Священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.
  • Преподобной Параскевы Римской.
  • Преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
  • Преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
  • Святителя Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси.

27 июля

  • Великомученика и целителя Пантелеймона.
  • Преподобной Анфисы, игуменьи, и 90 сестер ее.
  • Равноапостольного Климента, епископа Охридского.
  • Преподобных Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.
  • Преподобного Германа Аляскинского.

28 июля

  • Апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
  • Мучеников Юлиана, Евстафия и Акакия.
  • Преподобного Гова Угольского.
  • Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".

29 июля

  • Мученика Калиника Киликийского.
  • Мученицы Серафимы, девы.
  • Мученицы Феодотии и трех детей ее.
  • Преподобномученика Михаила Эдесского, монаха.
  • Мученика Евстафия Мцхетского.
  • Мученика Даниила (Кушнира), Млиевского.

30 июля

  • Апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника.
  • Мученика Иоанна Воина.
  • Священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы, Хрисотеля-пресвитеров, Луки и Муко-диаконов.
  • Мучеников Авдона и Сениса, князей Персидских, Олимпия и Максима.

31 июля

  • Праведного Евдокима Кападокийца.
  • Мученицы Юлиты Кесарийской.
  • Заговенье на Успенский пост.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине верующие будут отмечать праздник Спаса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.