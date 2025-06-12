Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине: даты в 2025 году

После того как Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) официально перешли на новоюлианский календарь, дата многих традиционных праздников сместилась на 13 дней. Три Спаса остаются неотъемлемой частью украинской духовной традиции, где тесно переплетены христианские религиозные смыслы и глубокие народные обычаи.

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Ранее эти праздники приходились на 14, 19 и 29 августа, зато в 2025 году будут отмечаться раньше. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать летние спасы.

Когда празднуем Спасы в 2025 году

В 2025 году согласно новому церковному календарю три Спаса приходятся на следующие даты:

Медовый Спас (Маковея, или Спас на Воде) – 1 августа;

Яблочный Спас (Преображение Господне) – 6 августа;

Ореховый Спас (Хлебный Спас) – 16 августа.

Три Спаса: суть и традиции

Медовый Спас (Спас на Воде, Маковея) – 1 августа

Этот праздник открывает цикл трех Спасов и приурочен к чествованию семи мучеников Макавеев, а также к началу Успенского поста. В храмах проходят праздничные богослужения и освящение воды, меда и мака. Название "на Воде" связано с традицией водоосвящения, а "Маковея" – с народным обрядом приносить в церковь букеты с маком, травами и цветами.

Яблочный Спас (Преображение Господне) – 6 августа

Это главный из трех праздников. В этот день Церковь вспоминает Преображение Иисуса Христа на горе Фавор. По традиции верующие приносят в храм яблоки и плоды нового урожая для освящения. Символически праздник олицетворяет духовное обновление, победу света над тьмой, прозрение веры.

Ореховый Спас (Хлебный) – 16 августа

Завершающий в цикле Спасов, этот праздник имеет бытово-аграрный характер. В народе в этот день собирают орехи, выпекают первый хлеб из зерна нового урожая, а также благодарят Бога за собранные дары земли. В церковном контексте в этот день отмечается перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь.

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