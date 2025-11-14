Центр Unbroken получил медоборудование для детских реанимаций на 15 млн грн от 'Киевстар' и dobro.ua

В рамках благотворительного проекта "Детская надежда", компания "Киевстар" совместно с платформой dobro.ua продолжает развивать новое направление помощи – поддержка детских реанимаций. В его рамках недавно передали необходимое современное медицинское оборудование на 15 миллионов гривен для Центра UNBROKEN во Львове. Технику установили в больнице Святого Николая, она уже помогает врачам спасать детей, для которых каждая секунда имеет значение.

"Для "Киевстар" этот проект не только о медицинском оборудовании, а прежде всего о заботе и жизни, которую можно спасти объединяясь. Мы благодарны партнерам, абонентам и благотворителям, которые приобщаются к "Детской надежде". Когда бизнес, медицина и люди объединяются ради детей, появляется настоящая сила. Именно в этом и заключается сущность корпоративной социальной ответственности – помогать там, где это больше всего необходимо", – комментирует Юлия Завалишина, директор по регуляторному обеспечению, и.о. директора по корпоративным связям "Киевстар".

На выделенные средства от национального мобильного оператора было закуплено оборудование для детских реанимаций, которое позволяет врачам быстро оценивать состояние ребенка, контролировать жизненные показатели, проводить неотложные процедуры и спасать жизни даже в самых сложных случаях.

"Переданное оборудование существенно усиливает возможности детских реанимаций Центра UNBROKEN. Оно позволяет врачам оперативно реагировать на критические ситуации и оказывать помощь на современном уровне. Мы ценим доверие и многолетнюю поддержку наших партнеров", – комментирует Олег Самчук, генеральный директор Первого медобъединения Львова.

Среди переданного: современная система для ультразвуковой диагностики, мобильный рентген-аппарат, открытые реанимационные системы для новорожденных, мониторы с функцией оценки нервной проводимости, центральная станция мониторинга, электрокардиографы, медицинские тележки и ларингоскопическое оборудование для обеспечения дыхания.

"Мы верим, что сила совместных действий способна менять медицину в Украине. Когда бизнес, благотворительность и врачи объединяются ради детей – появляется надежда. Это оборудование уже сегодня помогает спасать жизни, и это лучшая мотивация продолжать " – комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

История помощи продолжается. В рамках проекта "Детская надежда" продолжается сбор средств на бронхоскоп в Центр UNBROKEN, что позволит врачам быстро обследовать маленьких пациентов и спасать жизни еще большего количества детей. Приобщиться можно просто – отправив SMS на номер 450028, оформив регулярный донат или поддержав инициативу на dobro.ua по ссылке. Каждая гривна – это поддержка врачей и шанс на новую историю для ребенка, который ждет помощи.