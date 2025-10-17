'Труха Украина' дарит жилье пострадавшим от войны

Максим Лавриненко, основатель и владелец медиагруппы "Труха Украина", объявил о старте новой волны инициативы по поддержке украинцев, которые остались без крыши над головой из-за войны.

"Труха" за средства из собственной прибыли приобретет жилье для людей, которые потеряли дом в результате войны и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Когда человек теряет жилье, разрушаются не только стены и крыша, но и ощущение безопасности, опоры, связи с будущим. Мы очень хотим вернуть людям надежду на лучшее и помочь снова почувствовать себя дома", – подчеркивает основатель "Трухи".

Подать заявку можно через форму: https://bit.ly/4hn1Zec

В первую очередь будут рассматриваться обращения от:

– многодетных семей

– одиноких матерей

– семей с людьми с инвалидностью

– семей погибших или пропавших без вести защитников Украины

Все анкеты будут изучаться индивидуально. Команда свяжется с теми, кому сможет помочь.

В прошлом году квартиры получили харьковские семьи с детьми, чьи дома были разрушены в 2022 году. Новый старт изменил их жизни. Одна из таких историй – о Сергее, работнике метро. Когда он переехал в квартиру, приобретенную "Трухой", его жена и дети смогли вернуться из-за границы. Семья воссоединилась и живет вместе.

Максим Лавриненко уверен: счастливых историй будет больше.

"Я призываю неравнодушных украинцев, а также коллег из медиа рассказывать о нашей инициативе, чтобы больше людей узнали о возможности получить новое жилье", – отметил он.

"Труха-Украина" – самый популярный украинский телеграмм-канал и одноименная медиагруппа, основателем и владельцем которой является Максим Лавриненко. По состоянию на середину октября 2025 года общее количество подписчиков телеграмм-каналов медиагруппы превышает 8,7 миллиона человек.

Покупка жилья для пострадавших от войны – это часть постоянной волонтерской и гуманитарной деятельности "Труха Украина". С первых дней полномасштабного вторжения медиагруппа поддерживает Вооруженные Силы Украины и гражданских сограждан, нуждающихся в помощи.

Максим Лавриненко лично как владелец "Трухи" оказывает помощь гражданским украинцам в трудном жизненном положении, от семей с детьми до пожилых людей.

Благотворительный Фонд "Труха Украина" системно помогает более 30 военным частям, от обеспечения подразделений технологиями до поддержки в реабилитации военнослужащих.