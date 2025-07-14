Три крупнейших теракта СССР: почему власть о них молчала

В Советском Союзе информация о террористических актах тщательно скрывалась от общественности, создавая иллюзию безопасности и стабильности. Газеты и радио рассказывали только о событиях за рубежом, убеждая граждан, что в социалистическом обществе подобное невозможно.

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Однако за завесой молчания происходили трагедии, которые оставляли глубокий след в обществе. Слухи об этих событиях распространялись, обрастая домыслами, ведь официальных сообщений не было.

OBOZ.UA предлагает узнать о трех резонансных случаях, которые удалось задокументировать, раскрывающих масштабы замалчивания и причины, побудившие террористов к действиям.

Теракт в Москве в 1977 году

В январе 1977 года Москва пережила серию из трех взрывов, произошедших в течение одного часа: в метро, магазине и возле урны недалеко от Красной площади. Эти атаки унесли жизни около десяти человек и посеяли панику среди москвичей. Жители боялись пользоваться общественным транспортом, не зная, где может произойти следующий взрыв. Отсутствие официальной информации лишь усиливало страх и слухи. Правоохранители сразу признали эти события террористическим актом и начали масштабное расследование. Следственные действия оказались чрезвычайно сложными, ведь приходилось работать в условиях давления и секретности.

Для расследования московских взрывов привлекли лучших специалистов КГБ и МВД. Анализ обломков показал, что взрывчатка была спрятана в утенке, а сумку, в которой ее принесли, изготовили на Ереванской фабрике. Это позволило выйти на след трех исполнителей – Завена Багдасаряна, Акопа Степаняна и Степана Затикяна, которые выступали за независимость Армении. В 1979 году всех троих приговорили к расстрелу, хотя впоследствии появились сомнения относительно честности судебного процесса.

Теракт в Краснодаре в 1971 году

В июне 1971 года в Краснодаре произошло событие, которое впоследствии назвали одним из первых задокументированных терактов в СССР. Молодой человек оставил в городском автобусе чемодан со взрывчаткой, которая сработала, как только транспорт тронулся от остановки. Взрыв уничтожил автобус, убив пятерых пассажиров и ранив многих других.

Сила детонации была такой, что в окрестных домах повыбивало стекла, а дерево возле остановки вырвало с корнем. Милиция, опираясь на показания очевидцев, обнаружила, что преступник – Петр Волынский, который из-за личных комплексов, связанных с низким ростом, решил отомстить обществу. Его задержали, а суд признал его психически больным, отправив в закрытую клинику.

Расследование теракта в Краснодаре было осложнено отсутствием современных технологий, таких как камеры наблюдения. Однако благодаря свидетельствам очевидцев и анализу обломков взрывного устройства милиция смогла установить личность преступника. Волынский, который ранее работал врачом, но был уволен из-за проблем с психическим здоровьем, создал бомбу из подручных материалов. Его мотивом была ненависть к обществу, которое, по его мнению, унижало его из-за физических особенностей.

Теракт в школе в Сарапуле в 1981 году

В декабре 1981 года в городе Сарапул (Удмуртия) двое солдат, Ахметжан Колпакбаев и Александр Мельников, захватили помещение школы с учениками 10 класса, угрожая расстрелом. Они требовали денег и самолет в США, мечтая о жизни на Западе. Этот инцидент стал первым в истории СССР захватом учебного заведения.

Солдаты воспользовались слухами о краже мин с военного склада, чтобы проникнуть в школу под вымышленным предлогом. Ситуация обострялась из-за присутствия детей, что затрудняло действия правоохранителей. Переговоры с террористами продолжались сутки, прежде чем удалось найти выход.

Оперативники спецподразделения "Альфа" действовали осторожно, чтобы избежать жертв среди школьников. После длительных переговоров террористов убедили отпустить детей, пообещав легальный выезд из страны. Как только заложники были освобождены, спецназ нейтрализовал преступников. Колпакбаев получил 13 лет заключения, Мельников – 8. Всех учеников и их родителей обязали подписать соглашение о неразглашении на 15 лет.

Почему власть в СССР замалчивала теракты

Советская власть сознательно скрывала информацию о терактах, чтобы поддерживать образ стабильного и безопасного государства. Любые сообщения о подобных событиях могли подорвать доверие к системе и вызвать панику. Даже такие резонансные случаи, как в Краснодаре, Москве или Сарапуле, не получали огласки в прессе. Слухи, которые все же распространялись, часто искажали реальные факты, добавляя мифов и домыслов. Такое замалчивание затрудняло общественное осмысление этих событий и препятствовало созданию эффективных механизмов противодействия терроризму. Последствия этой политики ощущались еще долго после распада СССР.

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