'Тревожный сигнал': эксперт объяснил, что означает активность ежей днем и при чем здесь изменения климата

Увеличение активности ежей днем связано с тревожными сигналами, возникающими из-за изменения среды, недостатка пищи и использования химикатов на полях. Для животных, ведущих ночной образ жизни, такие изменения являются вынужденными вследствие изменения климата и засухи.

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Об этом рассказал коммуникационщик и член ОО "Еколтава" Роман Гежа, передает УНН. По словам эксперта, обычно ежи активны в темное время суток, поскольку они выходят на поиски слизней, майских жуков и жуков.

Роман объясняет, что иногда дневная активность ежей является вполне естественной. Например, самка может переносить детенышей в новое гнездо, если предыдущее было разрушено, или молодой ежик, который только учится жить самостоятельно, иногда передвигается днем. В то же время такое поведение все чаще может свидетельствовать о нарушениях в естественной среде.

"Уничтожение растительности, химия на полях и общая деградация ландшафта уменьшают количество пищи. Насекомых становится меньше, почва становится суше, а укрытий мало. Добавьте сюда постоянный шум, освещение ночью и застройку – и вот вам картина: ежи меняют свой суточный ритм, подстраиваясь под условия. Они начинают активизироваться не только ночью, но и вечером, перед рассветом, а иногда даже днем, в первую очередь, чтобы найти пищу", – рассказал специалист.

Он добавил, что в таком случае дневной ритм жизни – вынужденный и "изменение климата только подливает масла в огонь". Жара и засухи высушивают землю, как следствие исчезает роса, червей и червей становится мало даже ночью. Зато температура в городах существенно не падает после захода солнца. Поэтому животное идет на поиски пищи и влаги в любое время, чтобы выжить.

"Чтобы помочь ежам, надо прежде всего заботиться об их среде, меньше косить траву, чтобы земля не сохла и не наставлять лишних заборов, чтобы ежи могли двигаться без помех в поисках пищи", – резюмировал специалист.

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