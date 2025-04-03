Трамп втянет США в большую войну и 'пойдет по лезвию бритвы': 'пророчество' о судьбе Запада и Украины начало сбываться

Украинский астролог Дмитрий Уранус еще до инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2025 года предсказал его желание перестроить мир и связанные с этим глобальные политические решения. Также астролог спрогнозировал давление Трампа на Украину с целью завершить войну и угрозу того, что американский лидер может втянуть США в новую большую войну.

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Своим прогнозом Дмитрий Уранус поделился в Facebook еще 18 января, за два дня до принятия присяги новым президентом США. Астролог, в частности, указал, что впервые за 200 лет и второй раз в истории США во время инаугурации президента Солнце и Плутон оказались в точном соединении в Водолее, в десятом секторе власти.

Это указание на то, что вступающий в должность президент будет склонен к силовым методам управления, к перестройке мирового порядка.

По словам астролога, Плутон – планета разрушитель, которая разрушает "старое, истлевшее, слабое, для того чтобы построить что-то новое", и часто этот процесс очень болезненный.

Астролог напомнил, что в первый раз такое положение на небе в карте инаугурации было у четвертого президента США Джеймса Мэдисона 4 марта 1809 года.

Этот президент активно вносил поправки в Конституцию, занимался аннексией территорий,в частностизабрал Флориду у Испании, а также провел торговую блокаду торговых судов с Англии и Франции, что привело к войне с Англией и большому экономическом урону американской экономике.

А противостояние Марса 16 января, в оппозиции к Солнцу и Плутону, близкое к дате инаугурации Трампа, может быть указанием на разжигание новых войн или излишнюю воинственность в поведении лидера на его втором сроке.

"Эта карта не похожа на карту прихода к власти миротворца, скорее наоборот. Трамп родился с восходящим Марсом и царской звездой Регул во Льве. Этот человек любит силу и власть больше всего на свете. Скорее всего, Трамп действительно принудит Путина закончить войну в Украине, но это может быть и через ее обострение, или какой-то другой силовой сценарий, в отношении как к РФ, так и к Украине", – предсказал астролог.

Он также предупреждал, что все разговоры об окончании войны за 24 часа являлись предвыборной риторикой, в действительности "на это уйдет больше времени, но это будет точно 2025 год".

Астролог предсказал глобальные перемены при Трампе

Венера в соединении с Сатурном в 11-м секторе в карте инаугурации Трампа означает жесткую экономию на "друзьях" и партнерах, финансовые ограничения, политику экономии и сокращения расходов.

Уран и Юпитер в 1-м секторе – желание перестроить мир во время своего президентства, устроить новый мировой порядок, невероятная амбицозность, раздутое самомнение.

"Неожиданные глобальные политические решения, нестандартные решения. Желание как-то выделиться на фоне всех других президентов и стать важной исторической личностью, реформатором и могучим властителем", – писал Дмитрий Уранус.

Меркурий в Козероге, в 9-м секторе, поврежденный точным аспектом Луны и Марса, может дать желание переписать законы и конституцию США под себя, "пагубное стремление подстраивать законы под себя, используя "благие" намерения".

"Политическая ложь и изворотливость. Проблемы с законом и судебной системой", – спрогнозировал астролог.

Поврежденная аспектами Луна и Лилит в 6-м секторе – сотрудники команды президента будут давать не всегда полезные советы, скорее часто эмоциональные и не профессиональные, будут толкать на нарушение законов. Это также может быть указанием на плохой подбор кадров, говорилось в прогнозе.

По его словам, в локальной карте линия восходящего Марса, проходящая у Трампа "практически точно по Вашингтону", говорит о том, что он может разжечь войну на территории США, или втянуть США в еще больший военный конфликт (к примеру с Китаем).

Восходящий Марс в карте Трампа, это одно из указаний на то, что он далеко не миротворец, а боец. Он боец из мира бизнеса, перешедший в большую политику.

"С таким напором он может втянуть США в новую большую войну, или мировую, или гражданскую. Трамп будет играть с огнем, ходить по лезвию бритвы. Такова его природа, он типичный альфа самец. Но видимо именно такой человек для истории сейчас и нужен, другой бы не вытащил тот мировой кризис, который устроил Путин", – спрогнозировал астролог.

Он также отмечал, что Трамп чрезвычайно нарциссичен и самовлюблен и будет считать себя главным человеком на Земле, "царем царей". Поэтомуему будет очень важно взять под контроль других "царей", в особенности правителей России и Китая, так как ему важно переиграть их всех.

Он нынешнего президента США можно ждать чего угодно – внесения поправок в конституцию, изменения важнейших законов, глобальной перестройки геополитического равновесия в мире.

Трамп плохо предсказуем, может неожиданно менять мнение и планы и принесет с собой в мир много "сюрпризов", предвещал Дмитрий Уранус.

Он также указал, что в карте Трампа Солнце, Уран и Восходящий узел точно кульминируют над Гренландией, что объясняет его притязания на эту территорию. Трамп хочет войти в историю как президент, увеличивший территорию США, заполучив землю, полную нетронутых природных ресурсов, писал астролог.

Астероид "Америка" в соединении с Марсом и АС в карте рождения американского лидера может быть дополнительным указанием на опасность беспорядков и военных действий на территории США во время его правления или даже участия США в большой войне.

Астероид "Россия" в 8-м секторе – секторе смерти, разрушений, долгов, убытков, лишений, ограничений финансовых и материальных возможностей.

"Можно быть уверенным, что Трамп применит еще более жесткие экономические санкции по отношению к РФ. Он будет бороться с РФ экономическими методами. И это правильно", – предсказывал Дмитрий Уранус.

Прогноз для Украины

Астероид "Украина" в карте Трампа в конце 1-го сектора практически в соединении с началом 2-го сектора указывает на то, что "тема Украины ему очень важна лично, это его личный интерес, вопрос авторитета", а также на финансовую поддержку.

"Я думаю Трамп не оставит Украину без финансирования. Будет давить морально и политически, но и без финансовой поддержки не оставит", – писал астролог.

Он также отметил, что президент США родился во время полнолуния и за полчаса до начала полного лунного затмения. Такие люди часто являются избранными, "посланцами свыше" и могут быть марионеткой в руках как темных, так и светлых сил.

Их эмоции могут быть не контролируемыми и сильно навредить окружающим, то есть как президент Трамп "сделает только хуже своему народу, американцам", а также может испортить международные отношения со многими странами.

США грозит война?

Также астролог указал на переход Урана в зодиакальный знак Близнецы, который начинается в 2025 году.

"Близнецы – символический зодиакальный знак США. И Уран обязательно принесет этой стране в период 2025-2032 годов большие проблемы, перемены, а возможно даже и большую войну. И этому есть историческое подтверждение. Уран, каждый раз, проходя через знак Близнецов, приносил на территорию Северной Америки войну и неспокойный период", – писал Дмитрий Уранус.

Он напомнил, что такое в истории было уже три раза. Первый – война за независимость США (1775-1782), второй – Гражданская война в США (1861-1865) и третий раз – участие США во Второй мировой войне после нападения на Перл-Харбор.

"Поэтому очередное прохождение Урана через знак Близнецов в период 2025-2032 годов очень сильно повышает вероятность войны на территории США или участия США в мировой войне с ударами по территории США. С кем будет вестись война? Думаю, тут все ясно. У США есть только три реальных врага с ядерным оружием – РФ, Китай, и Северная Корея. Главное, чтобы Трамп не создал угрозу гражданской войны", – спрогнозировал астролог.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в экономике США и ввел пошлины на все импортные товары, оставив за собой право свободно пересматривать торговую политику Штатов. Целью такого решения декларируется выравнивание торгового дисбаланса.

По словам экономистов, пошлины по всем иностранным товарам могут нанести огромный удар по среднему и рабочему классу в США. Новая торговая политика обойдется каждой такой семье около 5 тысяч долларов в год.

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