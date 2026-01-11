Трагическая весть: перед Новым годом погиб Герой с Кировоградщины. Фото

В Кировоградской области сообщили о гибели защитника Украины Игоря Азаренко.Воин отдал жизнь за свободу и независимость государства, а прощание с ним состоится 12 января 2026 года в селе Великая Виска.

Марьяновская территориальная громада Кировоградской области обнародовала официальную информацию на своей странице в Facebook. В обращении указано, что громада снова получила трагическую весть о потере земляка.

В сообщении говорится: "За свободу и независимость Украины отдал жизнь наш земляк – Азаренко Игорь Николаевич".

В громаде отметили, что гибель воина стала болезненным ударом для всех жителей. Там выразили соболезнования семье и близким защитника. И, как отметили в обращении, память о нем будет жить среди людей, которые знали и поддерживали его.

Отдельно в сообщении общины прозвучали слова поддержки семьи. "Передаем искренние слова поддержки семье и близким. Вечная память и слава защитнику", – говорится в обращении.

Прощание с Игорем Азаренко состоится 12 января 2026 года в селе Великая Виска. В 09:40 жителей призывают выйти на "живой коридор", который будет проходить от въезда в село со стороны автозаправочной станции по центральной улице до Дома культуры.

В 10:00 запланирована церемония прощания возле Великовисковского дома культуры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Ивано-Франковщине попрощались с родными братьями, которые погибли на фронте.

Старший брат, Александр Беззубов, погиб в бою с врагом 25 декабря вблизи Волчанска, что на Харьковщине. Прощание с ним в родном городе состоялось 2 января.

Младший брат, Олег Беззубов, последний бой принял 30 декабря на Гуляйпольском направлении, похоронили его на малой родине 9 января.

