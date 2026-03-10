Топливо для фронта и татами для детей: как предприниматель Андрей Мартынюк строит волонтерство по бизнес-принципам

Война изменила требования к украинскому бизнесу. Если раньше предпринимателя оценивали по объему активов, то с 2022 года на первый план вышел другой вопрос: что конкретно ты делаешь для страны. Андрей Мартынюк, основатель юридических и строительных компаний в Украине, Болгарии и Португалии, отвечает на этот вопрос действием. Он параллельно обеспечивает горючим боевые подразделения ВСУ и финансирует детские секции дзюдо в Кировоградской области.

Что именно получает фронт

Мартынюк подходит к волонтерству как к бизнес-процессу. Без эмоций, с конкретными KPI: что нужно, в каком объеме, когда должно быть на месте.

Главное направление помощи армии – топливо. Для предпринимателя с логистическим опытом это понятный выбор: мобильность подразделения определяет его способность выполнить задачу и, что не менее важно, выйти из-под удара. Задержка с горючим на фронте – это не бухгалтерская проблема, а вопрос жизни и смерти.

Второе направление – тактическое снаряжение. Берцы, обмундирование, средства разведки. Мартынюк настаивает на том, чтобы снаряжение попадало к бойцам еще во время учений, до отправки на боевые позиции.

"Человек должен привыкнуть к своей броне и снаряжению до того, как пойдет в бой. Оперативность здесь спасает жизнь. Если помощь опоздала хотя бы на день, ее ценность падает до нуля", – объясняет предприниматель.

Для него это не фигура речи. За годы работы в логистике и международном бизнесе Мартынюк привык мыслить конкретными сроками выполнения. Ту же логику он применяет к волонтерству: определить потребность, найти ресурс, доставить вовремя. Без лишних звеньев и бюрократии.

Зачем предпринимателю дзюдо в Кировоградской области

Параллельно с фронтовым направлением Мартынюк вкладывается в детский спорт. Он финансирует секции дзюдо в Кировоградской области: закупил безопасное татами, профессиональные тренировочные манекены и обустроил залы.

Выбор именно дзюдо и именно этого региона - не случайный. Для Мартынюка это продуманная инвестиция в следующее поколение. Во время войны дети особенно нуждаются в ощущении стабильности и рутины. Спортивная секция дает и то, и другое. А дзюдо, кроме физической подготовки, формирует характер: дисциплину, умение проигрывать и снова вставать.

Когда ребенок побеждает на соревнованиях, он начинает верить, что способен побеждать и за пределами татами. В стране, которая третий год воюет, таких детей нужно как можно больше.

"Белый список" как репутационный фундамент

Есть еще одна деталь, которая отличает Мартынюка от многих волонтеров из числа бизнесменов. Его компания ООО "Юридическая группа "Темис" включена Государственной налоговой службой в перечень плательщиков с высоким уровнем добропорядочности. В профессиональной среде это называют "Белым списком".

На практике это означает полную налоговую прозрачность. Для иностранных партнеров в Португалии и Болгарии, с которыми работает Мартынюк, такой статус снимает вопрос доверия к украинскому контрагенту. А для самой Украины прозрачные налоги во время войны – это не просто дисциплина. Это прямое финансирование обороны.

Мартынюк считает, что именно сочетание трех вещей – быстрой адресной помощи армии, системной работы с детьми и честного ведения бизнеса – и является тем вкладом, который сегодня может сделать каждый предприниматель. Не обязательно в таких масштабах. Но обязательно – системно.