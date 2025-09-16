Топ-9 вещей, которых не должно быть в вашем резюме, если вы хотите получить работу

Бывает сложно понять, что именно указать в резюме. Мы все знаем, что оно должно содержать любой соответствующий опыт, который вы получили на предыдущей работе или в образовании, но кроме этого, оно часто меняется в зависимости от того, сколько места осталось на странице и какими навыками и преимуществами вы хотите похвастаться.

Однако, по словам одного бывшего рекрутера, есть некоторые вещи, которые никогда не следует включать в свое резюме. Пользовательница по имени Софи, которая занималась ранее наймом работников, в своем TikTok раскрыла 9 вещей, которые она "ненавидела" видеть в резюме.

Полные адреса

Софи отметила, что в разделе адреса вашего резюме следует указывать только город, поселок или район, где вы проживаете. Она сказала, что рекрутерам не нужно знать "вашу улицу и номер дома" во время процесса подачи заявки.

Непрофессиональные адреса электронной почты

Отправляя резюме в компанию, убедитесь, что оно поступило с электронного адреса с профессиональным именем. Лучше всего для этого подойдет ваше полное имя или вариант ваших инициалов.

Селфи

Некоторые люди решают улучшить свое резюме фотографией. Хотя обычно это нормально, Софи настаивала, что это должно быть профессиональное фото или фото, которое демонстрирует вас на должности, на которую вы претендуете. Это не должно быть селфи или "фотография вас и вашей собаки".

Личные данные

Ваше резюме – это не место для публикации личной информации, такой как семейное положение, поскольку это часто не касается работы и может быть затронуто на собеседовании, если станет уместным.

Использование слова "я"

Ваше резюме должно содержать краткое личное заявление, но не слово "я". Софи сказала: "Вместо этого вам следует начать с глаголов, выражающих действие, таких как "возглавлял" или "консультировался"".

Ссылки доступны по запросу

Это распространенное утверждение, которое добавляют в нижней части резюме вместо добавления рекомендательных данных, поскольку оно часто занимает слишком много места. Однако Софи отметила, что рекрутеры знают, что могут запрашивать у вас рекомендации, и им не нужно об этом сообщать.

Перечни должностных обязанностей

Бывший рекрутер также предложила сделать вашу историю занятости более основательной. Она сказала, что вам не следует просто перечислять свои обязанности на каждой должности, а вместо этого можно рассказать о том, "какое влияние вы имели на свою должность", а также предоставить количественные данные для подтверждения этого.

Длинные резюме

Ваше резюме не должно превышать одну страницу. Софи сказала, что иногда может растянуть его до двух страниц, если у заявителя есть много соответствующего опыта, но одна страница должна быть стандартом.

Хобби

Последним пунктом в списке Софи было то, что не следует писать общий список своих увлечений в резюме. Она отметила, что это может "немного зависеть" от того, на какую должность вы претендуете, и есть ли у вас какие-то увлечения, касающиеся работы.

