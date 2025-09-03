УкраїнськаУКР
Топ-9 самых умных собак: появился новый рейтинг

По случаю Международного дня собаки было опубликовано новое исследование, которое раскрывает самые умные породы.

Его провела британская организация "Dog Friendly Retreats". "Поскольку все больше семей решают путешествовать и отдыхать со своими собаками, мы хотели пролить свет на то, насколько на самом деле умны и способны наши собачьи компаньоны", – сказано в объяснении, пишет Express.

Бордер-терьер занимает девятое место среди самых умных пород собак среди сотен. Бордер-терьера описывают как "ловкого ученика с большой сосредоточенностью и энергией", он действительно умный пес.

Однако данные, похоже, показывают, что бордер-терьера перехитрил пудель.

"Пудель не просто выставочная собака, это умная и универсальная порода, которая отлично проявляет себя в дрессировке и ловкости", – отмечается в исследовании.

Высшее место в рейтинге занимает любимый золотистый ретривер, за которым следует немецкая овчарка.

"Немецкая овчарка по своей природе рабочая собака, а ее интеллект и преданность делают ее выдающейся в служебных ролях", – добавляется в исследовании.

Но именно шетландская овчарка рекламируется как более сообразительная, чем немецкая овчарка, а лабрадор-ретривер вырвал у них обоих высшую позицию.

Согласно этим данным, кокер-спаниель был коронован как "самая умная собака".

Самые умные породы собак

  1. Кокер-спаниель
  2. Бордер-колли
  3. Папийон
  4. Лабрадор-ретривер
  5. Шетландская овчарка
  6. Немецкая овчарка
  7. Золотистый ретривер
  8. Пудель
  9. Бордер-терьер.

