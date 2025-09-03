Топ-9 самых умных собак: появился новый рейтинг
По случаю Международного дня собаки было опубликовано новое исследование, которое раскрывает самые умные породы.
Его провела британская организация "Dog Friendly Retreats". "Поскольку все больше семей решают путешествовать и отдыхать со своими собаками, мы хотели пролить свет на то, насколько на самом деле умны и способны наши собачьи компаньоны", – сказано в объяснении, пишет Express.
Бордер-терьер занимает девятое место среди самых умных пород собак среди сотен. Бордер-терьера описывают как "ловкого ученика с большой сосредоточенностью и энергией", он действительно умный пес.
Однако данные, похоже, показывают, что бордер-терьера перехитрил пудель.
"Пудель не просто выставочная собака, это умная и универсальная порода, которая отлично проявляет себя в дрессировке и ловкости", – отмечается в исследовании.
Высшее место в рейтинге занимает любимый золотистый ретривер, за которым следует немецкая овчарка.
"Немецкая овчарка по своей природе рабочая собака, а ее интеллект и преданность делают ее выдающейся в служебных ролях", – добавляется в исследовании.
Но именно шетландская овчарка рекламируется как более сообразительная, чем немецкая овчарка, а лабрадор-ретривер вырвал у них обоих высшую позицию.
Согласно этим данным, кокер-спаниель был коронован как "самая умная собака".
Самые умные породы собак
- Кокер-спаниель
- Бордер-колли
- Папийон
- Лабрадор-ретривер
- Шетландская овчарка
- Немецкая овчарка
- Золотистый ретривер
- Пудель
- Бордер-терьер.
