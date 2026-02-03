Топ-6 жизненных уроков, которые усвоили только люди, выросшие в 1960-х и 70-х годах

По словам психологов, есть некоторые вещи, которые люди, рожденные в 60-х или 70-х годах, пережили в детстве, что сделали их более устойчивыми, чем более поздние поколения. Исследования показали, что люди, выросшие после Второй мировой войны, сильнее, более независимы и лучше решают проблемы.

Рост в 60-х и 70-х годах способствовал развитию креативности, адаптивности и умственных способностей, которых не имели другие поколения. Они также развили более сильные навыки преодоления стресса и адаптации к изменениям. К таким выводам пришли эксперты клиники Бре, пишет Express.

"Имея меньше цифровых отвлекающих факторов, они научились полагаться на умственную гибкость и практическое мышление, что продолжает помогать им ориентироваться в современной среде и межличностных отношениях", – рассказали они об этом поколении.

Решение проблем без интернета

Люди, рожденные в 60-х или 70-х годах, не могли спрашивать в Google или ChatGPT. Им приходилось учиться и решать проблемы без интернета. Они обращались к книгам, библиотекам или опытным взрослым, чтобы ответить на свои вопросы.

Игра на свежем воздухе без присмотра

Многие психологи утверждают, что свободное время для игры имеет значительные преимущества для повышения устойчивости, помогая развивать толерантность к риску, независимость и уверенность.

"Без постоянного присмотра взрослых дети развивали толерантность к риску, самостоятельность и навыки решения проблем благодаря повседневной деятельности, такой как лазание по деревьям и езда на велосипедах", – объясняют психологи.

Более рискованные игровые площадки

Они выросли с металлическими горками, турниками и ограниченным количеством правил безопасности. Хотя это не всегда было безопасно, эта среда помогла им научиться справляться с падениями, рисковать и понять, что для них безопасно.

Отсутствие цифровых отвлекающих факторов

Меньшее количество цифровых отвлекающих факторов приводило к повышенной толерантности к скуке, что часто пробуждало воображение, креативность и изобретательность. Не имея круглосуточного доступа к Интернету или времени перед экраном, они должны были развлекать себя сами.

Меньшее количество услуг

Люди выросли без смартфонов, стриминговых сервисов и доставки заказов в течение ночи. Было меньше мгновенного удовольствия. Если они чего-то хотели, им приходилось собирать деньги и ждать. Это помогало им развивать терпение и способность переносить дискомфорт. Это ключевые ингредиенты для преодоления стресса в дальнейшей жизни.

Личное общение

Поскольку не было текстовых сообщений или социальных сетей, люди общались лично или по телефону. Это развивало такие сильные навыки, как слушание, распознавание социальных сигналов и решение разногласий в режиме реального времени.

