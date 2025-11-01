Топ-6 способов сэкономить деньги и согреться без центрального отопления

Эксперт по экономии денег раскрыла шесть лучших способов, как согреться холодными вечерами, не включая центральное отопление и не тратя на него средства.

Так, блогер Кэт, которая регулярно рассказывает о стратегии экономии средств в TikTok, назвала шесть методов, которые она использует, чтобы согреться ночью в холодные периоды, и все это без использования центрального отопления.

Используйте более теплое постельное белье и простыни

Сначала Кэт посоветовала перейти на фланелевые простыни и флисовое постельное белье, объяснив, что эти материалы гораздо эффективнее сохраняют тепло по сравнению с хлопковыми или льняными альтернативами.

Постельное белье, изготовленное из этих тканей, может сразу согреть вашу кровать, как только вы ляжете в нее, избавляя от необходимости использовать электроприборы.

Приобретите электрическое одеяло

Однако, тем, кто ищет дополнительного тепла, Кэт предлагает использовать электрические одеяла. Электрические одеяла – это эффективный способ согреться, не полагаясь на центральное отопление, что предлагает более экономически выгодное решение.

Инвестируйте в более толстое одеяло

Кэт также советует своим зрителям рассмотреть возможность приобретения одеяла с более высокой плотностью.

Обычно, для лета рекомендуется 1,0-4,5 tog, для весны и осени — 7,5-10,5 tog, а для зимы — 12,0-15,0 tog.

Плотность одеяла 10,5 tog может быть достаточной, если в вашей спальне поддерживается постоянная температура от 18 до 21 градуса, но для более холодных комнат или для людей, которые склонны к холоду, рекомендуется 13,5 tog. Для универсального варианта для круглогодичного одеяла 10,5 tog обеспечивает хороший баланс, обеспечивая тепло в холодные месяцы, не становясь слишком жарким, когда температура начинает повышаться.

Наденьте флисовую или шерстяную пижаму

Как и в случае с постельным бельем, выбор пижамы из более теплой ткани, такой как флис или шерсть, также поможет вам чувствовать себя комфортно.

Поскольку значительное количество тепла часто выходит через ноги, одевание теплых носков перед сном может обеспечить вам уют и тепло.

Используйте грелку

Грелки – это недорогой и эффективный способ согреться или разогреть кровать. Однако, крайне важно использовать их безопасно.

Добавить ковры

Наконец, Кэт предлагает положить в спальню коврик или большой ковер. Хотя это может показаться значительными затратами, но эти вещи помогут сохранить тепло в вашей комнате и не позволят ему выходить через пол.

