Топ-6 признаков того, что ваша собака несчастна

Хотя вы можете прилагать все усилия, чтобы удовлетворить потребности вашей собаки, есть некоторые признаки того, что домашний любимец не в лучшем настроении.

Эксперт по поведению собак из Canine Cottages Эмма Теобальд, которая имеет степень доктора философии по ветеринарной медицине и наукам, раскрыла шесть предупреждающих признаков того, что собака чувствует себя несчастной, пишет Express.

"Собакам нужны прогулки и пребывание на свежем воздухе ежедневно, как для умственной стимуляции, так и для физических упражнений. Если им не дают этого, они собственным способом покажут, что их потребности не удовлетворяются", – сказала эксперт.

Отсутствие физической и умственной стимуляции может привести к проблемам с поведением, такие как лай и нытье. Кроме этого, может появиться обгрызание мебели и стен, мочеиспускание в неположенном для этого месте и навязчивое хождение по дому.

Собаки, которые чувствуют себя недовольными, также могут проявлять тревогу, но это не главный признак несчастья.

"Признаки того, что ваша собака может быть несчастной, включают общую вялость и чрезмерный сон", – сказала специалист.

Собаки могут проявлять апатию к своим игрушкам, равнодушие к прогулкам и отсутствие интереса к вам.

Шесть признаков того, что ваша собака несчастна

Общая вялость Чрезмерный сон Апатия к игрушкам, прогулкам и к вам Отсутствие интереса к игре или беготне Отсутствие обычного энтузиазма в отношении еды.

