Топ-5 вещей, которые вы всегда должны иметь в авто на случай чрезвычайной ситуации

Бывший продавец автомобилей назвал пять самых важных вещей, которые водители всегда должны иметь в машине. Они смогут вам помочь, если что-то пойдет не по плану.

Видео дня

Он озвучил их в видео под названием "5 вещей, которые нужно иметь в машине на случай чрезвычайной ситуации" в TikTok под псевдонимом @capturing_cars.

"Начнем, конечно, с вещей на пятом месте, а именно – одеяла, воды и закусок", – сказал он. По его словам, из всех остальных вещей в этом списке именно эти вам, вероятно, понадобятся меньше всего.

На четвертом месте – пусковые кабели. "Или, еще лучше, портативный пусковой комплект. Наличие пусковых кабелей должно быть абсолютным минимумом", – сказал эксперт.

"Обычно для запуска вашего автомобиля нужен другой автомобиль, тогда как с заряженным пусковым зарядным устройством вы можете отправиться из любого места, если у вас разряжен аккумулятор. И эти кабели очень компактны", – объяснил он.

Далее блогер рекомендовал взять с собой фонарик, а не полагаться на телефон. "В конце концов, телефон должен быть под рукой для любых других вещей. Фонарик с батарейками, во-первых, лучше, во-вторых, он просто прослужит гораздо дольше, и вам не придется беспокоиться о батарее вашего мобильного", – отметил специалист.

Также он посоветовал взять с собой полностью заряженное портативное зарядное устройство. Оно находится на втором месте в списке.

Первое же занимает аптечка первой помощи. "Если предположить, что в вашем автомобиле есть аптечка первой помощи, то, вероятно, в нем также есть светоотражающий жилет и знак аварийной остановки. Если у вас нет этих двух дополнительных вещей, то их можно добавить в этот список как дополнительные опции", – посоветовал мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие подержанные автомобили лучшие в плане экономии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegramи Viber, чтобы быть в курсе последних событий.