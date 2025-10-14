Лучшие б/у машины для экономии: топ-5 авто от экспертов

Покупатели всегда ищут б/у автомобили, в случае с которыми можно сэкономить. И не только при покупке, но и при продаже. Эксперты выбрали топ-5 моделей, которые теряют наименьший процент своей стоимости и предлагают экономную эксплуатацию.

Эти автомобили действительно очень выгодны, ведь лучше других сохраняют свою цену. И это настоящая экономия на топливе, ведь речь идет о гибридных машинах с пробегом. О них рассказывает iSeeCars, рейтинг возглавила Toyota RAV4 Hybrid.

Фактически, это лучшие автомобили для покупки. Такие модели меньше других теряют в стоимости за 5 лет (процент потери указан в скобках).

Лучшие б/у гибриды с низкой потерей стоимости в 2025 году:

Toyota RAV4 Hybrid (31.2%); Toyota Prius (34.9%); Toyota Corolla Hybrid (35.6%); Toyota Prius Prime (36.0%); Toyota Highlander Hybrid (39.8%).

Это огромный плюс для первого владельца, который почти не потеряет свои деньги. Интересно, что в список лучших попали только модели Toyota.

