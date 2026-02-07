Топ-5 признаков, которые мгновенно показывают, что ваша собака будет иметь проблемы со здоровьем

Собак издавна считают лучшими друзьями человека. В течение многих лет в процессе селекционного разведения были созданы различные породы, разработанные для того, чтобы выполнять определенные роли. Примером являются охотничьи компаньоны или сторожевые собаки. Однако, по словам одного ветеринара, определенные характеристики, которые были привиты собакам, могут на самом деле сделать их "нездоровыми".

Так, врач Бен Симпсон-Вернон опубликовал в TikTok видео, в котором осветил несколько черт, которые ему не нравятся у собак, поскольку они сразу указывают на то, что животное будет подвержено проблемам со здоровьем, которые могут поставить под угрозу качество его жизни, а в некоторых случаях и сократить продолжительность жизни.

Короткие лапы

Некоторые породы собак имеют укороченные лапы, при этом владельцы считают компактное телосложение "милым". Однако, по словам Бена, укороченные лапы на самом деле мешают собаке бегать и тренироваться так же эффективно, как другим собакам, а это означает, что они могут быть склонны к ожирению.

Укороченные ноги чаще всего наблюдаются у таких пород, как таксы, корги и бассет-хаунды, и эта физическая характеристика может привести к проблемам с суставами, деформации конечностей и заболеванию межпозвоночных дисков (ЗМД) – состояния, при котором межпозвоночные диски могут выпячиваться или разрываться.

Кожные складки

Многочисленные любители собак обожают породы с морщинистой кожей, включая английских бульдогов, французских бульдогов и шар-пеев, но ветеринар предупреждает, что эти породы генетически склонны к различным проблемам со здоровьем просто из-за структуры своей кожи.

Дерматит кожных складок является распространенной проблемой у собак со складками на коже, а также у собак с лишним весом и со сплющенными носами. Чтобы избежать этой инфекции, владельцы собак, склонных к этому состоянию, должны регулярно очищать и вытирать грязь между складками кожи своего любимца.

Короткая морда

Такие породы, как бульдоги, мопсы, боксеры и ши-тцу, классифицируются как собаки с плоской мордой или брахицефалические породы. Это означает, что их морда меньше трети длины черепа, что потенциально подвергает их многочисленным респираторным осложнениям.

"Этим собакам трудно дышать, но им также трудно спать, не задыхаясь собственным мягким небом, они могут срыгивать пищу, и им трудно регулировать температуру собственного тела, среди многих других проблем", – сказал эксперт.

Опущенные веки

Опущенные веки являются не лучшей чертой для собак, поскольку они могут вызвать постоянное раздражение, покраснение и сухость вокруг глаз. Бен объяснил, что эти собаки могут быть подвержены неприятным заболеваниям глаз, таким как конъюнктивит, просто потому, что их веки не функционируют должным образом.

Мерлевый окрас шерсти

Вы можете считать мерль-окрас шерсти своеобразным, но он имеет свои особенности. Мерль – это пятнистый узор, который встречается у некоторых собак, с пятнами приглушенных цветов, таких как серый, на более бледном фоне. Этот окрас происходит от гена мерль и часто приводит к голубым или разноцветным глазам, что также называется гетерохромией.

Но есть дополнительные беспокойства относительно этого цвета шерсти, поскольку ветеринар предположил, что он может быть связан с повышенным риском слепоты и глухоты у некоторых собак.

