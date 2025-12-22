Топ-5 повседневных навыков, которыми должен овладеть каждый: тогда жизнь станет легче

Существует много мелких повседневных задач, выполнение которых помогает нам чувствовать себя более комфортно. Однако, многие не в состоянии справиться самостоятельно со многими бытовыми навыками.

Видео дня

OBOZ.UA расскажет о тех видах работ, которыми стоит овладеть каждому взрослому в этой жизни, чтобы она стала легче.

Замена лампочки

Хотя замена лампочки часто считается одной из самых простых домашних задач, которые можно выполнить самостоятельно, больше людей, чем можно было бы ожидать, не знают, как это сделать, или вообще избегают этого по разным причинам. Люди часто обеспокоены взаимодействием с электричеством, что является весомой причиной для отказа.

Ремонт протекающего крана

Протекание крана может вызвать настоящие неудобства. К счастью, по словам специалистов, их обычно легко исправить, хотя для многих это может быть не так. Ремонт протекающего крана – это еще одна задача, которую многие люди избегают, боясь нанести дальнейший вред.

Пришивание пуговицы

Пришивание пуговиц, как правило, доступно для начинающих, для этого нужны только игла, нитка и ножницы. Однако многие люди на самом деле не имеют представления, как шить, лишая себя очень функционального навыка.

Сборка мебели

Что ж, это может быть одним из самых сложных заданий из пяти. Однако, если вы сможете его выполнить, это сэкономит вам кучу денег. Большинство мебели из плоских конструкций можно собрать самостоятельно, но всегда рекомендуется, чтобы над более крупными или сложными предметами, такими как шкафы, работали два человека.

Замена или подкачка шин

Похоже, что когда дело доходит до автомобильных шин, будь то их замена или подкачка, как молодые, так и пожилые люди испытывают трудности. Хотя все еще есть люди, которые могут успешно справиться с этой работой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о шести самых недооцененных жизненных навыках, которые на самом деле очень нужны детям.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.