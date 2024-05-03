Для меня успеваемость означает возможность самореализации. Успешный человек – это тот, кто устанавливает себе перспективные цели и достигает их грамотно: вовремя, с минимальными затратами энергии, в гармонии с собой, жизнью и обстоятельствами, понимая, что становится от этого только лучше и счастливее.

Далее текст на языке оригинала

Мене звати Аліна Поліщук, і я, як бренд-психолог спільноти публічних людей BRAND PEOPLE, працюю з успішними людьми, що вважають себе реалізованими та самодостатніми. Ці люди щасливі, сповнені енергії, ідей, живуть з інтересом, ставлять цілі та досягають їх з азартом.

На мою думку, для досягнення успіху важливо зрозуміти три речі:

Кожна людина своїми думками, словами та вчинками сама формує своє життя, своє коло спілкування, цілі, сьогодення та майбутнє;

Кожен відповідальний за свої вчинки та свою долю;

Кожна подія в житті нейтральна і невипадкова, але особисте ставлення людини до неї має вирішальне значення.

За час роботи з успішними людьми, я зібрала ТОП-17 порад-принципів, якими вони користуються у своєму житті, і які, сподіваюсь, допоможуть вам зробити своє життя кращим і вийти на новий, більш високий рівень взаємодії з собою та соціумом. Вивчення цих принципів, які лежать в основі успіху інших, завжди цікаве, на мій погляд, адже це допомагає краще розуміти, як ці люди змогли досягти своїх цілей та розвиватися як особистості. То ж пропоную розглянути ці ТОП-17 принципів життя, які допомагають успішним людям досягати своїх цілей і залишатися ефективними та задоволеними своїм життям.

Припиніть брехати самим собі. Ваше життя буде покращуватися лише тоді, коли ви розумієте себе, знаєте свої потреби та усвідомлюєте свої сильні та слабкі сторони, а для цього необхідно бути чесним із самими собою. Не роздумуйте надто довго, інакше ви створите проблеми там, де їх не було. Оцінюйте ситуацію — і рішуче дійте. Будь-який прогрес пов'язаний із ризиком. Досить думати, що ви не готові. Ніхто і ніколи не відчуває себе готовим до будь-чого на 100%. Формуйте своє оточення. Припиніть проводити час із людьми, які не розділяють ваші цінності, переконання та мрії. Не потрібно знижувати планку, щоб відповідати тим, хто відмовляється її підвищувати. Не тікайте від своїх проблем. Зустрічайте їх віч-на-віч. Сенс життя не в тому, щоб жити без проблем, а в тому, щоб стикаючись із ними, вчитися, адаптуватися і вирішувати їх. Не відсувайте свої потреби на задній план. Найстрашніше - втратити себе, фокусуючись на житті інших і забуваючи про себе. Це не значить, що треба кидати інших, просто почніть спочатку думати про себе. Будьте собою. Не намагайтеся бути кимось іншим. Не прагніть до чужих стандартів, пам'ятайте про свою унікальність. Припиніть боятися робити помилки. Робити щось і помилятися — ефективніше, ніж нічого не робити. Кожна невдача веде до успіху, а кожен успіх – наслідок колишніх невдач. Не тримайтесь за минуле. Ви не зможете почати новий розділ свого життя, поки перечитуватимете попередній. Не конкуруйте з усіма. Сконцентруйтеся на досягненні своїх цілей, не порівнюйте себе з іншими. Досить скаржитися і шкодувати себе. Прийміть той факт, що у житті все справедливо, і те, що відбувається – результат ваших виборів. Припиніть спробу робити все ідеально. Успіх приходить до тих, хто діє на шляху своєї мети, а не до перфекціоністів. Не звинувачуйте інших у своїх проблемах. Все у вашому житті залежить від того, наскільки ви вмієте брати на себе відповідальність. Немає сенсу витрачати час на пояснення. Просто дійте так, як вважаєте правильним. Припиніть бігати по колу. Поки ви продовжуєте робити те ж саме, ви отримуєте те ж саме. Не тривожтеся занадто багато. Занепокоєння не вирішить ваші проблеми. Досить фокусуватися на речах, яких ви не хочете. Зосередьтеся на тому, чого ви дійсно хочете. Позитивне мислення є ключовим моментом успіху. Якщо ви прокидаєтеся з думкою, що у вашому житті сьогодні станеться щось прекрасне, то рано чи пізно ви помітите, що так і стається.

Якщо є відповідний момент, щоб почути себе і зробити те, що для вас дійсно важливо, то цей момент давно настав.