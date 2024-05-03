Блог | ТОП-17 принципов жизни успешных людей
Для меня успеваемость означает возможность самореализации. Успешный человек – это тот, кто устанавливает себе перспективные цели и достигает их грамотно: вовремя, с минимальными затратами энергии, в гармонии с собой, жизнью и обстоятельствами, понимая, что становится от этого только лучше и счастливее.
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Мене звати Аліна Поліщук, і я, як бренд-психолог спільноти публічних людей BRAND PEOPLE, працюю з успішними людьми, що вважають себе реалізованими та самодостатніми. Ці люди щасливі, сповнені енергії, ідей, живуть з інтересом, ставлять цілі та досягають їх з азартом.
На мою думку, для досягнення успіху важливо зрозуміти три речі:
- Кожна людина своїми думками, словами та вчинками сама формує своє життя, своє коло спілкування, цілі, сьогодення та майбутнє;
- Кожен відповідальний за свої вчинки та свою долю;
- Кожна подія в житті нейтральна і невипадкова, але особисте ставлення людини до неї має вирішальне значення.
За час роботи з успішними людьми, я зібрала ТОП-17 порад-принципів, якими вони користуються у своєму житті, і які, сподіваюсь, допоможуть вам зробити своє життя кращим і вийти на новий, більш високий рівень взаємодії з собою та соціумом. Вивчення цих принципів, які лежать в основі успіху інших, завжди цікаве, на мій погляд, адже це допомагає краще розуміти, як ці люди змогли досягти своїх цілей та розвиватися як особистості. То ж пропоную розглянути ці ТОП-17 принципів життя, які допомагають успішним людям досягати своїх цілей і залишатися ефективними та задоволеними своїм життям.
- Припиніть брехати самим собі. Ваше життя буде покращуватися лише тоді, коли ви розумієте себе, знаєте свої потреби та усвідомлюєте свої сильні та слабкі сторони, а для цього необхідно бути чесним із самими собою.
- Не роздумуйте надто довго, інакше ви створите проблеми там, де їх не було. Оцінюйте ситуацію — і рішуче дійте. Будь-який прогрес пов'язаний із ризиком.
- Досить думати, що ви не готові. Ніхто і ніколи не відчуває себе готовим до будь-чого на 100%.
- Формуйте своє оточення. Припиніть проводити час із людьми, які не розділяють ваші цінності, переконання та мрії. Не потрібно знижувати планку, щоб відповідати тим, хто відмовляється її підвищувати.
- Не тікайте від своїх проблем. Зустрічайте їх віч-на-віч. Сенс життя не в тому, щоб жити без проблем, а в тому, щоб стикаючись із ними, вчитися, адаптуватися і вирішувати їх.
- Не відсувайте свої потреби на задній план. Найстрашніше - втратити себе, фокусуючись на житті інших і забуваючи про себе. Це не значить, що треба кидати інших, просто почніть спочатку думати про себе.
- Будьте собою. Не намагайтеся бути кимось іншим. Не прагніть до чужих стандартів, пам'ятайте про свою унікальність.
- Припиніть боятися робити помилки. Робити щось і помилятися — ефективніше, ніж нічого не робити. Кожна невдача веде до успіху, а кожен успіх – наслідок колишніх невдач.
- Не тримайтесь за минуле. Ви не зможете почати новий розділ свого життя, поки перечитуватимете попередній.
- Не конкуруйте з усіма. Сконцентруйтеся на досягненні своїх цілей, не порівнюйте себе з іншими.
- Досить скаржитися і шкодувати себе. Прийміть той факт, що у житті все справедливо, і те, що відбувається – результат ваших виборів.
- Припиніть спробу робити все ідеально. Успіх приходить до тих, хто діє на шляху своєї мети, а не до перфекціоністів.
- Не звинувачуйте інших у своїх проблемах. Все у вашому житті залежить від того, наскільки ви вмієте брати на себе відповідальність.
- Немає сенсу витрачати час на пояснення. Просто дійте так, як вважаєте правильним.
- Припиніть бігати по колу. Поки ви продовжуєте робити те ж саме, ви отримуєте те ж саме.
- Не тривожтеся занадто багато. Занепокоєння не вирішить ваші проблеми.
- Досить фокусуватися на речах, яких ви не хочете. Зосередьтеся на тому, чого ви дійсно хочете. Позитивне мислення є ключовим моментом успіху. Якщо ви прокидаєтеся з думкою, що у вашому житті сьогодні станеться щось прекрасне, то рано чи пізно ви помітите, що так і стається.
Якщо є відповідний момент, щоб почути себе і зробити те, що для вас дійсно важливо, то цей момент давно настав.