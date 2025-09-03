Видео дня
Тонкие и сытные блины с сыром и ветчиной для перекуса: простой рецепт
Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и просто на минеральном воде. Для того, чтобы не было комочков в тесте, кулинары советуют добавлять кипяток и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких, эластичных и вкусных блинов на молоке.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 20 г сахара
- щепотка соли
- 500 мл молока
- 30 мл растительного масла
- 220 г муки
- 150 мл горячей воды
Способ приготовления:
1. Перемешиваем яйца с сахаром и солью, вливаем молоко и масло.
2. В несколько этапов вводим муку и перемешиваем до однородности, вливаем горячую воду.
3. Ветчину и сыр натираем на терке, укроп мелко нарезаем и добавляем в тесто.
4. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
