Тонкие и сытные блины с сыром и ветчиной для перекуса: простой рецепт

Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и просто на минеральном воде. Для того, чтобы не было комочков в тесте, кулинары советуют добавлять кипяток и растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких, эластичных и вкусных блинов на молоке.

Ингредиенты:

2 яйца

20 г сахара

щепотка соли

500 мл молока

30 мл растительного масла

220 г муки

150 мл горячей воды

Способ приготовления:

1. Перемешиваем яйца с сахаром и солью, вливаем молоко и масло.

2. В несколько этапов вводим муку и перемешиваем до однородности, вливаем горячую воду.

3. Ветчину и сыр натираем на терке, укроп мелко нарезаем и добавляем в тесто.

4. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

