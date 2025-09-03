УкраїнськаУКР
Тонкие и сытные блины с сыром и ветчиной для перекуса: простой рецепт

Домашние блины можно готовить на молоке, кефире и просто на минеральном воде. Для того, чтобы не было комочков в тесте, кулинары советуют добавлять кипяток и растительное масло.

Домашние блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом тонких, эластичных и вкусных блинов на молоке.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 20 г сахара
  • щепотка соли
  • 500 мл молока
  • 30 мл растительного масла
  • 220 г муки
  • 150 мл горячей воды

Способ приготовления:

1. Перемешиваем яйца с сахаром и солью, вливаем молоко и масло.

Основа для теста

2. В несколько этапов вводим муку и перемешиваем до однородности, вливаем горячую воду.

Приготовление теста

3. Ветчину и сыр натираем на терке, укроп мелко нарезаем и добавляем в тесто.

Жареные блины

4. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блины

