Тонкие и эластичные блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно добавить в тесто
Домашние блины – очень вкусное блюдо, основа которого – жидкое тесто на яйцах, молоке и с маслом. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить кипяток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые можно подавать с любыми начинками.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 мл. молока
- 100 мл. теплой воды
- 30 г. сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 100 г. муки
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сахар, соль, теплую воду, молоко, растопленное сливочное масло и взбиваем миксером до однородной консистенции.
2. Всыпаем муку и снова все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте с любыми начинками!
