Тонкие и эластичные блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
306
Домашние блины – очень вкусное блюдо, основа которого – жидкое тесто на яйцах, молоке и с маслом. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить кипяток.

Тонкие жареные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые можно подавать с любыми начинками.

Рецепт блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 150 мл. молока
  • 100 мл. теплой воды
  • 30 г. сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 100 г. муки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар, соль, теплую воду, молоко, растопленное сливочное масло и взбиваем миксером до однородной консистенции.

Тесто на молоке

2. Всыпаем муку и снова все хорошо перемешиваем до однородности.

Готовое тесто

3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные блины

Подавайте с любыми начинками!

Готовые блины

