Тонкие и эластичные блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Домашние блины – очень вкусное блюдо, основа которого – жидкое тесто на яйцах, молоке и с маслом. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить кипяток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов, которые можно подавать с любыми начинками.

Ингредиенты:

2 яйца

150 мл. молока

100 мл. теплой воды

30 г. сливочного масла

1 ст.л. сахара

щепотка соли

100 г. муки

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар, соль, теплую воду, молоко, растопленное сливочное масло и взбиваем миксером до однородной консистенции.

2. Всыпаем муку и снова все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте с любыми начинками!

