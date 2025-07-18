Только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны, – Емченко

Украинские ветераны после возвращения к гражданской жизни преимущественно выбирают для себя новые профессии. Лишь 22% возвращаются к деятельности, которой занимались до войны.

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Об этом в интервью Delo.ua рассказала председатель наблюдательного совета проекта "Сердце Азовстали" Наталья Емченко.

"В прошлом году мы проводили социологическое исследование, которое показало, что только 22% ветеранов возвращаются к тем профессиям, которые имели до войны. Есть большой запрос на изменения. Поэтому мы и уделяем такое значительное внимание именно профориентации. Это, во-первых, помогает определить, чем ветеран хочет заниматься. А во-вторых, чем он может быть полезным. Как по мне, когда мы объединяем эти два элемента, то в результате имеем успешную самореализацию, а не просто трудоустройство. Ведь гораздо легче стать успешным в том деле, которое тебе больше нравится", – отметила она.

Она добавила, что для успешного трудоустройства ветеранов важна и социальная настройка, ведь часто работодатели боятся риска "нестабильного" кандидата, который пережил войну.

"Наш месседж: ветеран – это не риск, а ресурс. С достойной поддержкой и правильной коммуникацией он дает ценность любой организации", – добавила Наталья Емченко.

Справка "Сердце Азовстали" – проект поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанный в 2023 году Ринатом Ахметом. Организация разработала экосистему поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.