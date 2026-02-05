Tinder по-советски: как в СССР знакомились по объявлениям

Современной молодежи, которой для поиска романтического знакомства достаточно установить на смартфон соответствующее приложение, сложно представить, как знакомились люди в эпоху до гаджетов. Тем не менее, в СССР был свой метод поиска любви вслепую.

Правда, он требовал больше усилий и времени, чем листание Tinder, ведь советские люди искали друг друга через объявления в газетах. OBOZ.UA рассказывает, как это происходило.

Первой такие объявления начала публиковать "Литературная газета" в 1976 году. Она напечатала на своих страницах обращение 48-летнего москвича-гуманитария, который искал молодую блондинку, поклонницу театра. Результат ошеломил всех – мужчина получил 16 тысяч писем. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно, однако одинокие люди в Союзе поняли, что такой способ поиска пары может быть эффективным. А газеты начали открывать постоянные рубрики, где публиковали такие объявления.

Поскольку место для публикации на бумаге было ограниченным, тексты таких предложений знакомства были максимально лаконичными, но информативными: авторы указывали свои возраст, рост, образование и черты характера. Указывали также желаемые черты потенциального партнера – отсутствие плохих привычек, особенности внешности и тому подобное.

Так как стоимость публикации часто зависела от количества знаков, в этой среде быстро сформировался особый сленг из аббревиатур. Фраза о "молодом человеке с высшим образованием, чувством юмора и собственной жилой площадью" превращалась в компактный шифр: "м/ч с в/о, ч/ю и с/ж". Впоследствии, в 80-х годах, начали издавать специальные "Бюллетени брачных объявлений". Контроль там был строгим: подать заявку можно было только после предъявления паспорта, чтобы отсеять тех, кто уже состоял в официальном браке, но решил "порыбачить" на стороне.

Впрочем, имел этот метод и целую кучу недостатков. После выхода номера с объявлением, редакции газет заваливали мешками писем, на разбор которых специально выделяли людей. Поскольку адреса в газете не указывали, переписка шла через абонентские ящики или "до востребования". Женщины часто жаловались на "охотников за пропиской", а мужчины – на несоответствие фотографий или поданных сведений реальности. К тому же ответа на свое объявление приходилось ждать неделями. Такой метод знакомств оставался самым популярным вплоть до 90-х, когда на смену сдержанным газетным строкам пришли откровенные видеознакомства и первые онлайн-чаты.

