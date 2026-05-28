'Тихий убийца': почему стоит заменить гортензию в своем саду на другие растения

С ростом температуры во всем мире, влагозависимые растения, такие как гортензии, которым для хорошего роста требуется значительное количество воды, теперь существуют в неблагоприятных условиях.

Даже в тех районах, где они традиционно процветают, эти цветы страдают от засух и неустанных жарких периодов. Признаками того, что ваша гортензия страдает от болезни, обычно является хрустящий вид с вьющимися листьями и то, что ее когда-то яркие цвета тускнеют и становятся тускло-бежевыми, пишет Express.

Кроме того, вы можете заметить, что стебли провисают, вместо того, чтобы сохранять свою структурную целостность, и именно тогда вы поймете, что ваше растение имеет проблемы.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры все чаще рекомендуют своим клиентам засухоустойчивые альтернативы, которые все еще обеспечивают яркий всплеск цвета, требуя при этом гораздо меньше воды.

Лучший выбор включает лаванду, цеанотус и шалфей, все из которых имеют потрясающее цветение и значительно скромнее требования к выращиванию.

Для дополнительного удобства садоводам также рекомендуется сажать засухоустойчивые луковицы в традиционно прохладных и влажных местах, чтобы создать более устойчивый сад.

Стоит рассмотреть такие варианты, как многолетние растения, цветущие осенью, и тщательно подобранные весенние, в идеале посаженные до наступления летней жары.

