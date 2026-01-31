Спатифиллум будет цвести непрерывно весь год: куда его надо переставить

Свет – главная причина, почему мирные лилии (спатифиллум) не цветут. Хотя они известны как "устойчивые к слабому освещению комнатные растения", на самом деле, они вряд ли будут цвести при нем.

Специалисты по садоводству уточнили этот момент, объяснив, что при таких условиях эти растения выживут, их листва будет зеленой и свежей, но цветов вы не дождетесь, пишет Express.

Для непрерывного цветения мирным лилиям нужен яркий, непрямой свет, поэтому идеальное место для этих растений – подоконник, выходящий на восток.

Если они расположены у окна, выходящего на юг, обязательно держите их на расстоянии нескольких десятков сантиментов и установите прозрачные шторы.

Мирные лилии по сути должны находиться в светлой комнате с естественным дневным светом большую часть дня. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, но яркий непрямой свет "значительно увеличивает способность растения цвести снова и снова", отмечают эксперты.

Если ваша мирная лилия не цвела месяцами или годами, именно улучшение освещения часто решает проблему.

Однако, если растение получает много прямого света, это приводит к появлению желтых листьев, коричневых, хрустящих краев или кончиков, а также цветов (если таковые имеются) с зеленоватым оттенком.

